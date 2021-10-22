Van Gölü kurudu! Ortada bu manzaralar kaldı

"Su giderek çekiliyor" YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise aşırı kuraklık nedeniyle kapalı havzadaki birçok gölün kuruduğunu anlattı. Bu anlamda Van Gölü'nün de çok hassas bir konumda olduğunu dile getiren Akkuş, "Çünkü buharlaşma çok fazla ve su giderek çekiliyor. Buharlaşma, göle giren suyun 3 katı arttı. Bu nedenle derinliğin az olduğu noktalarda suyun çekilmesiyle yeni adacıklar yüzeye çıktı. Özellikle Erciş körfezinde bunun etkilerini daha belirgin görebiliyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki aylarda çok fazla yağış olur ve kuraklığın etkileri azalır." şeklinde konuştu. Çelebibağ Muhtarı Seyithan As da kuraklıktan dolayı Van Gölü'nde gözle görülür bir çekilmenin yaşandığını belirterek, "Daha önce Çelebibağ Selçuklu Mezarlığı'na teknelerle gidiyorduk, şimdi su çekildiği için yaya gidiyoruz." dedi.