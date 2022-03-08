Validen marketlerde ‘yağ’ denetimi

Vali Ünlü, vatandaşlardan duyarlı ve dikkatli olmalarını isteyerek, şöyle konuştu: "Herhangi bir paniğe gerek olmadığını ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız sahadalar. Valilik olarak 4 tane benim de başkanlığını yaptığım denetleme ekipleri kurduk. Amacımız bu denetimleri devam ettirerek piyasanın bir an önce normale dönmesini sağlamak."