SON DAKİKA
Vahşetin böylesi görülmedi! Kuvözdeki bebeğe 14 dakikalık işkence: Hemşire şiddeti Deniz bebeği ömür boyu engelli bıraktı
Giriş Tarihi:

Vahşetin böylesi görülmedi! Kuvözdeki bebeğe 14 dakikalık işkence: Hemşire şiddeti Deniz bebeği ömür boyu engelli bıraktı

Kahramanmaraş’ta 2021 yılında yaşanan ancak hastane yönetimi tarafından aileden gizlenen skandal, bir davanın tebligatıyla ortaya çıktı. 5 günlükken damar yolu açmaya çalışan hemşire tarafından darbedilen, başına vurulan ve bacağı kırılan Deniz Esin bebek, maruz kaldığı bu "vahşet" nedeniyle bugün hem zihinsel hem bedensel engelli olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Foto - Vahşetin böylesi görülmedi! Kuvözdeki bebeğe 14 dakikalık işkence: Hemşire şiddeti Deniz bebeği ömür boyu engelli bıraktı

Sema ve Abdullah Bozoklar çifti, kızlarının doğuştan engelli olduğunu sanarak 3 yıl boyunca evlatlarına baktı. Ancak 2024 yılında e-Devlet üzerinden gelen bir dava mesajı, acı gerçeği ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hemşire Hazel Dırık B.’nin, ağlayan savunmasız bebeğin başına defalarca vurduğu, bacağını sertçe çekerek kırdığı ve 14 dakika boyunca adeta işkence yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi. En acı verici olanı ise; hastanenin bu durumu tespit edip hemşirenin işine son vermesine rağmen, aileye "Çocuğunuz darbedildi" demek yerine sessiz kalmayı tercih etmesi oldu.

Foto - Vahşetin böylesi görülmedi! Kuvözdeki bebeğe 14 dakikalık işkence: Hemşire şiddeti Deniz bebeği ömür boyu engelli bıraktı

Kahramanmaraş’ta 5 günlükken hemşire şiddetine maruz kalan Deniz Esin bebek, ömür boyu zihinsel ve bedensel engelli kaldı. Hastane yönetiminin gizlediği dehşet, ailenin 3 yıl sonra e-Devlet’ten gelen bir mesajla gerçeği öğrenmesiyle ortaya çıktı. Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar’a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021’de hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi. BEBEĞİN UĞRADIĞI ŞİDDET AİLEDEN SAKLANDI Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Bozoklar çifti, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire Hazel Dırık B.’nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık B.’nin yargılanmasına karar verdi.

Foto - Vahşetin böylesi görülmedi! Kuvözdeki bebeğe 14 dakikalık işkence: Hemşire şiddeti Deniz bebeği ömür boyu engelli bıraktı

AİLE, GERÇEĞİ E DEVLET’TEN GELEN MESAJLA ÖĞRENDİ Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024’te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, e-Devlet’ten de Bozoklar çiftine dava günü mesajı gitti. Mesaja bir anlam vermeyen aile, avukatları Sait Bolat’la yaptıkları araştırmada hemşire Hazel Dırık B.’nin kızları Deniz Esin’e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrenince şoke oldu. Yargılama devam ederken, Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık B., kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca görüntülerde Hazel Dırık B.’nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.

Foto - Vahşetin böylesi görülmedi! Kuvözdeki bebeğe 14 dakikalık işkence: Hemşire şiddeti Deniz bebeği ömür boyu engelli bıraktı

“BUNUN ADI VAHŞETTİR” Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, Deniz Esin Bozoklar’ın uğradığı şiddetin basit bir darp olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Görüntülerin, bebeğin neden engelli kaldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bolat, “Görüntüler dosyamıza girdi. Gerçekten yürek dayanmaz görüntüleri izlemeye. Sanık tam 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimizden kan almaya çalışıyor. Kan alırken de defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darbediyor. Neticeten yine kan almaya devam ettiği esnada müvekkilin ayağına yapmış olduğu müdahale sonucu ayağının kırıldığını görüntülerden görmekteyiz. Kendince daha sonra ayağını kontrol ediyor ancak hiçbir yetkiliye ya da doktora haber vermeden çekip gidiyor. Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. En başından beri biz bunun basit bir yaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur.” dedi.

Kuzey

Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama bu vaheti yapan hemşireninde misliyle benzer bir şiddete mazur kalmasını canu gönülden istiyorum. Bu nasıl bir caniliktir. Ne istedin küçücük bebekten. Allah'ından bul...

Sevgi

Bu nasıl bir vahşet! 5 aylık bebeğe bu yapılır mı..
