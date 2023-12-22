  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamburgeci'ye güle güle: Ocak belli olmadan müjde verildi! İşte bu milyonların yüzünü güldürecek

98 firmadan flaş açıklama! Yumurta alacaklar dikkat

Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

"Almanya'daki Türkler, Türkiye için oy kullanmasın" diye başvuru yapmıştı! Sözde Türk boksör skandal gelişmeyi duyurdu

Tamı tamına 5 büyük olay birden! Flaş açıklama...Tedirgin eden gelişmeyi duyurdu!

Tedirgin eden gelişme! 5,10,100,200 değil, tamı tamına 500 adet Patriot siparişi verildi

Takımı belli olmadan müjde vermişti! İşte böyle milyonların yüzünü güldüremedi! Ekim'de başka Aralık'ta başka...

Çay masalarının olmazsa olmazı! Gizemi yıllar sonra çözüldü...

İşte Vladimir Putin'in rakibi Ekaterina Dountsova

Japonya’da büyük skandal: Ünlü otomotiv devi bu kararı verdi: Olacak iş değil! Japonya duyurdu
Dünya
10
Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

2023-12-22 11:37:16
Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

ABD'de yaşadığı bölgede düzenlenen kutlamalara gönüllü olarak Noel Baba kostümüyle katılan 70 yaşındaki Ken Dorph, İsrail’i eleştirdiği için yıllardır severek üstlendiği rolünden oldu.

#1
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

New York eyaletinin Long Island bölgesine bağlı Sag Harbor kasabasında yaşayan Dorph, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

#2
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Dorph, Orta Doğu ve dünyadaki olayları her zaman yakından izlediğini, davet edildiği "İsrail'le ilgili zor sorular" adlı söyleşiye bölgeyle ilgili bilgi sahibi olduğu gerekçesiyle çağrıldığını zannederek katıldığını belirterek, "Öyle değilmiş. Toplantı, Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC), eğer insanlar Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etmesiyle ilgili zor sorularla karşılaşırsa nasıl cevap vermeleri gerektiğini anlatmak içinmiş yani aslında sadece propagandaymış." dedi.

#3
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Toplantı sırasında konuşmacıların İsrail-Filistin sorunu üzerine çok yanlış bilgiler aktardıklarını ve kendisinin de onlara kibar şekilde karşılık verdiğini belirten Dorph, “Sanki kendimi bir Netanyahu propaganda oturumuna girmiş gibi hissettim ve bu faydalı değildi. Aslında yapılması gereken gerçek soruları, zor soruları sormaktı.” diye konuştu.

#4
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Havradaki toplantıdan iki gün sonra ticaret odasından e-posta aldığını dile getiren Dorph, hiçbir detay verilmeden fazla açık sözlü olduğu için kasabadaki Noel kutlamalarında Noel Baba rolünü almasının istenmediğini ve kostümünü iade etmesinin söylendiğini anlattı.

#5
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Dorph, bu e-postanın İsrail'in politikalarını sorgulamasıyla ilgili olduğunu anladığını ifade ederek, “Bu konuda kendimi çok kötü hissettim. Bunun çok yanlış olduğunu ve bunu böyle bırakamayacağımı düşündüm. Burada propaganda içerikli bir konuşmayı eleştirdiğim, dürüstçe kendi düşüncemi söylediğim için susturuluyorum ve hiç alakasız bir konuda engelleniyorum. Bu, çok yanlış.” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

#6
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Noel Baba rolü elinden alındıktan sonra kasaba sakinlerinden bunun yanlış olduğuna dair birçok destek mesajı geldiğine işaret eden Dorph, Ticaret Odası yetkililerinin sadece iş bağlantılarını kaybetmekten korktukları için böyle yaptıklarına inandığını, bunu anlayabildiğini söyledi.

#7
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Dorph, ABD’lilerin sağlık sistemi, cinsellik, göçmenlik ve her konuda özgürce konuşabildiklerini ancak İsrail konusuna gelince "antisemitik" diye yaftalanma endişesinden dolayı rahat hissetmediklerine dikkati çekerek, "Amerikalıların İsrail'i eleştirdikleri için cezalandırılmayacaklarını hissetmeleri gerekiyor." dedi. ABD’de medyanın çok uzun yıllardır Arap ve Müslümanları ötekileştiren algı oluşturduğunu anlatan Dorph, İsrail'e bakışta Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) de büyük rolünün bulunduğuna inandığını ifade etti.

#8
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Dorph, AIPAC’ın ülkedeki siyasi ilişkileri belirleyen en etkili lobilerin başında geldiğinin altını çizerek, “AIPAC’ın çok parası, büyük gücü ve etkisinin olduğunu düşünüyorum.” dedi. Buna rağmen Gazze’de son yaşananlar ile İsrail’i eleştirmekten korkan insanların soru sormaya başladıklarını dile getiren Dorph, özellikle 30 yaş altı yeni neslin şu an Gazze’de olup bitenlerden dolayı tiksinti duyduğunu kaydetti.

#9
Foto - Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Dorph, "Birçok insan merak ediyor, özellikle yenilikçi düşünenler bir şeylerin ters gittiğini biliyor. Diğer bir konu ise nesiller arası devasa bir boşluk var. 65 yaş üstü insanlara baktığınızda yüzde 80’i Netanyahu’nun durumuna tamam diyor, 30 yaş altında ise sadece yüzde 20 destek var. İsrail dışında ABD'de bu kadar devasa kuşak farklılığı olan başka bir konu yok." ifadelerini kullandı. Yeni neslin sosyal medya sayesinde sansürlenmeden bölge hakkında daha fazla bilgiye ve zengin anlatımlara ulaştığını belirten Dorph, bunun İsrail’e bakışta büyük bir değişim oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Yahudi olmadığı halde Brooklyn’de Yahudi toplumunun ağırlıkta olduğu mahallede büyüdüğünü, öğrencilik ve iş hayatı boyunca Orta Doğu’ya gerçekleştirdiği sayısız seyahat nedeniyle Arap dilini ve kültürünü de çok iyi bildiğini anlatan Dorph, Noel Baba rolünün elinden alınmasının İsrail-Filistin sorununda gerçekleri dile getirme konusunda kendisini daha fazla harekete geçirdiğini vurguladı.

Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!
Gündem

Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elinde tuttuğu esirlerden 3'ünün İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu. ..
İsmailağa'dan Kızıl Goncalar açıklaması!
Medya

İsmailağa'dan Kızıl Goncalar açıklaması!

İsmailağa Derneği tarafından Kızıl Goncalar dizisine ilişkin açıklama yapıldı.
NATO hassasiyetlerimizi dikkate almıyor: Bekâ sorunuyla karşı karşıyayız
Gündem

NATO hassasiyetlerimizi dikkate almıyor: Bekâ sorunuyla karşı karşıyayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi ortak değil rakip olarak görmesi ve bazı NATO müttefiklerimizin güvenlik hassas..
Prag'da üniversitede can pazarı! Silahlı saldırgandan kaçacak delik aradılar: Görüntüler dehşete düşürdü!
Dünya

Prag'da üniversitede can pazarı! Silahlı saldırgandan kaçacak delik aradılar: Görüntüler dehşete düşürdü!

Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversitede silahlı saldırgan dehşet saçtı. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken, öğrencilerin kendilerini ko..
RTÜK Başkanı'ndan Misvak'a Kızıl Goncalar cevabı!
Medya

RTÜK Başkanı'ndan Misvak'a Kızıl Goncalar cevabı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyadan kurumunu hedef alan Misvak'a tepki gösterdi.
Türkiye ile Birleşik Krallık bombayı patlattı
Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Krallık bombayı patlattı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında elektrikli araçlar ticareti için sa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23