Vah Noel Baba vah... Noel Baba skandal gelişmeyi duyurdu: Apar topar görevden alındı!

Dorph, "Birçok insan merak ediyor, özellikle yenilikçi düşünenler bir şeylerin ters gittiğini biliyor. Diğer bir konu ise nesiller arası devasa bir boşluk var. 65 yaş üstü insanlara baktığınızda yüzde 80’i Netanyahu’nun durumuna tamam diyor, 30 yaş altında ise sadece yüzde 20 destek var. İsrail dışında ABD'de bu kadar devasa kuşak farklılığı olan başka bir konu yok." ifadelerini kullandı. Yeni neslin sosyal medya sayesinde sansürlenmeden bölge hakkında daha fazla bilgiye ve zengin anlatımlara ulaştığını belirten Dorph, bunun İsrail’e bakışta büyük bir değişim oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Yahudi olmadığı halde Brooklyn’de Yahudi toplumunun ağırlıkta olduğu mahallede büyüdüğünü, öğrencilik ve iş hayatı boyunca Orta Doğu’ya gerçekleştirdiği sayısız seyahat nedeniyle Arap dilini ve kültürünü de çok iyi bildiğini anlatan Dorph, Noel Baba rolünün elinden alınmasının İsrail-Filistin sorununda gerçekleri dile getirme konusunda kendisini daha fazla harekete geçirdiğini vurguladı.