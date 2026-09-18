Konut satışları dikkat çekti... Yatırım için konut satın alan katil İsrail öne geçti: Güney Kıbrıs’ta 'İsrail işgali' büyüyor

Cyprus Mail'e konuşan emlak veri analisti Pavlos Loizou, yerli ve yabancı alıcıların aynı gayrimenkul segmentlerinde hareket etmediğine dikkat çekti. Yabancı yatırımcıların daha fazla yeni veya tamamlanmış yüksek segment dairelere, büyük konutlara, ticari varlıklara ve geliştirmeye açık geniş arazilere yöneldiğini belirtti. Loizou'ya göre yabancı sermaye özellikle kıyı bölgelerinde, yeni projelerde ve geliştirme arazilerinde fiyat baskısına katkıda bulunuyor. Ancak Güney Kıbrıs genelindeki konut fiyatı sorununu yalnızca yabancı talebe bağlamak mevcut verilerle mümkün değil. İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki hareketliliğin bir diğer ayağını turizm oluşturuyor. İsrail, 2025 yılında Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük turizm pazarı oldu. Yaklaşık 600 bin İsrailli ziyaretçi, toplam turist girişlerinin yüzde 13'ünü oluşturdu. The New Arab'ın İsrail'in Güney Kıbrıs Büyükelçiliğine dayandırdığı tahmine göre adada yaklaşık 15 bin ila 20 bin İsrailli yaşıyor. Bu rakam 2018'de yaklaşık 6 bin 500 seviyesindeydi. Takvim bu nüfus artışını ve beraberinde gelişen yerleşim altyapısını daha önce ayrıntılarıyla gündeme taşımıştı. 6 CHABAD MERKEZİ VE GENİŞLEYEN ALTYAPI Artan nüfusla birlikte topluluğa hizmet veren sosyal ve dini altyapı da büyüyor. The New Arab'a göre Chabad hareketinin Güney Kıbrıs'ta 6 merkezi bulunuyor. Bu yapıya sinagog, anaokulu, mikveh, koşer sertifikasyon kurumu, mezarlık ve yaz programları da eşlik ediyor. Haberde, başlangıçta ağırlıklı olarak turistlere ve dini ziyaretçilere hizmet veren bu altyapının artık yerleşik İsrail topluluğunun ihtiyaçlarını karşılayan bir ağ haline geldiği belirtildi. Güney Kıbrıs'ta İsrail bağlantılı yatırımlara ilişkin tartışmalar daha önce Trozena, Latchi ve Polemidia projeleri üzerinden yürütülmüştü. Takvim, 23 Ağustos'ta bu üç bölgedeki yatırımları ve Rum basınındaki "yumuşak sömürgeleştirme" tartışmasını gündeme taşımıştı. Yeni gündem ise Zigi. 60 bin metrekarelik yeni konut projesi, yabancı bağlantılı satış sözleşmelerinin yüzde 42'ye yaklaşması ve Baf gibi kıyı bölgelerinde yabancı talebinin yüzde 70 sınırına dayanması, Güney Kıbrıs'taki yabancı sermaye tartışmasına yeni veriler ekledi. vatan'a göre tartışmanın temel sorusu bu noktada kuruluyor: yaşananlar yalnızca yeni bir yabancı yatırım dalgası mı, yoksa adada daha kalıcı bir toplumsal ve ekonomik yapı mı oluşuyor?