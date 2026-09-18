Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Galatasaray'ın Trabzonspor yolculuğu bugün... Günay ve Singo'nun sakatlıkları nedeniyle Trabzon deplasmanına götürülmeleri beklenmiyor. Ancak Osimhen ve Lemina'nın az da olsa Trabzon deplasmanında olma ihtimalleri var. Yine de özellikle Nijeryalı golcünün Trabzon'a götürülse bile riske edilmesi düşünülmüyor.