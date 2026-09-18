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Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

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Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanı öncesi en çok merak edilen konu Osimhen...

#1
Foto - Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Galatasaray'da gözler Cumartesi akşamı oynanacak Trabzon deplasmanına çevrildi.

#2
Foto - Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynama ihtimali neredeyse sıfır olan Osimhen'in yerine en uçta Deniz Gül değil de Rafael Leão'nun oynaması öne çıktı. Hafta boyunca sadece salonda çalışan Osimhen'in yanı sıra sakatlığı konusunda iyi haberler olmayan Mario Lemina'nın da Trabzon'a götürülmeme ihtimali var.

#3
Foto - Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Galatasaray'ın Trabzonspor yolculuğu bugün... Günay ve Singo'nun sakatlıkları nedeniyle Trabzon deplasmanına götürülmeleri beklenmiyor. Ancak Osimhen ve Lemina'nın az da olsa Trabzon deplasmanında olma ihtimalleri var. Yine de özellikle Nijeryalı golcünün Trabzon'a götürülse bile riske edilmesi düşünülmüyor.

#4
Foto - Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Okan Buruk'a göre ligin henüz başı ve böyle riskler alınmasına gerek yok. Buruk, hafta boyunca sadece salonda çalışabilen Osimhen'siz taktiklerini zaten belirledi.

#5
Foto - Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Osimhen ve Lemina'nın olmayacağı Trabzonspor 11'inde Buruk'un sürprizleri olacak. Osimhen’in riske edilmeyecek olması sebebiyle en uçta statik Deniz Gül yerine Rafael Leão'nun yer alması üzerinde duruluyor.

#6
Foto - Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Leão’nun sol kanattan ziyade gezgin bir santrfor gibi kullanılması, Trabzonspor stoperlerinin dengesini bozacak ana unsur olabilir.

#7
Foto - Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Merkezde yaratıcılığı artırmak adına Yunus Akgün’ü 10 numara pozisyonuna kaydırıp kanatlarda Sané ve Barış Alper ile maça başlayabilir.

#8
Foto - Osimhensizlik korkusu yeniden hortladı: Galatasaray'da büyük soru: Osimhen'in yerine kim oynayacak?

Bir diğer sürpriz hamle ise genç yetenek Aleksey Batrakov'un maça ilk 11'de başlayarak merkezde servisçi rolünü üstlenmesi olabilir.

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