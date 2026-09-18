Türkiye korkusu yeniden zuhur etti: 10 bin avro dağıtacaklar

Yunanistan, Avrupa Birliği içinde nüfusu en hızlı yaşlanan ve azalan ülkeler arasında yer alıyor. Düşük Doğum Oranları: Ülkede kadın başına düşen doğum oranı yaklaşık 1,32 seviyesinde olup, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1’in oldukça altında. Yaşlanan Nüfus: Toplam nüfusun #’ünden fazlası 65 yaş ve üzerinde. Kırsal Boşalma: Genç nüfusun Atina ve Selanik gibi büyükşehirlere ya da ekonomik kriz yıllarında yurt dışına göç etmesi, özellikle Türkiye ve Arnavutluk sınırındaki kasabaları insansızlaşma riskiyle karşı karşıya getirdi. Açıklanan bu yeni paket, Yunan hükümetinin demografik daralmayı sadece bir sosyal kriz değil, aynı zamanda sınır güvenliği ve jeopolitik bir risk olarak gördüğünün en net göstergesi. BİRLİK GAZETESİ