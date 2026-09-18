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Türkiye korkusu yeniden zuhur etti: 10 bin avro dağıtacaklar

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Türkiye korkusu yeniden zuhur etti: 10 bin avro dağıtacaklar

Türklerin sınır hattındaki şehirlerden konut alımına karşı harekete geçen Yunan hükümetinden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Foto - Türkiye korkusu yeniden zuhur etti: 10 bin avro dağıtacaklar

Yunanistan, ülkenin en kritik sorunlarından biri haline gelen demografik çöküş ve kırsal nüfusun erimesine karşı radikal önlemleri hayata geçiriyor. Sosyal Tutum ve Aile Bakanı Domna Mihailidu, sınır ve uzak bölgelere yerleşmeyi teşvik eden “Yeniden Yerleşim” programı kapsamında başvuruların Ekim ayında açılacağını duyurdu.

#2
Foto - Türkiye korkusu yeniden zuhur etti: 10 bin avro dağıtacaklar

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Meis Adası (Kastellorizo) ziyaretinde duyurduğu teşviklerin detaylarını paylaşan Bakan Mihailidu, sınır bölgelerini canlı tutmanın sadece nakdi yardımla değil, güçlü bir altyapıyla mümkün olacağını belirtti.

#3
Foto - Türkiye korkusu yeniden zuhur etti: 10 bin avro dağıtacaklar

Yeni paket kapsamında sınır bölgelerine taşınacak aile ve bireylere 10.000 Euroya kadar doğrudan mali destek sağlanacak.

#4
Foto - Türkiye korkusu yeniden zuhur etti: 10 bin avro dağıtacaklar

İlk olarak Meriç (Evros) bölgesindeki belediyelerle başlatılan “Demografik Kalkınma Programı”, yeni Yüksek Bakanlar Kararnamesi ile genişletiliyor. Yanya (İonnina) bölgesindeki 7 belediye ile Thesprotia bölgesine bağlı Souli ve Filiates belediyeleri de kapsama dahil edildi. Program çerçevesinde hem doğrudan hibe desteği sağlanacak hem de yeni kreşler, okullar ve kilit kamu personeline (özellikle doktorlara) yönelik ek primler devreye sokulacak.

#5
Foto - Türkiye korkusu yeniden zuhur etti: 10 bin avro dağıtacaklar

Yunanistan, Avrupa Birliği içinde nüfusu en hızlı yaşlanan ve azalan ülkeler arasında yer alıyor. Düşük Doğum Oranları: Ülkede kadın başına düşen doğum oranı yaklaşık 1,32 seviyesinde olup, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1’in oldukça altında. Yaşlanan Nüfus: Toplam nüfusun #’ünden fazlası 65 yaş ve üzerinde. Kırsal Boşalma: Genç nüfusun Atina ve Selanik gibi büyükşehirlere ya da ekonomik kriz yıllarında yurt dışına göç etmesi, özellikle Türkiye ve Arnavutluk sınırındaki kasabaları insansızlaşma riskiyle karşı karşıya getirdi. Açıklanan bu yeni paket, Yunan hükümetinin demografik daralmayı sadece bir sosyal kriz değil, aynı zamanda sınır güvenliği ve jeopolitik bir risk olarak gördüğünün en net göstergesi. BİRLİK GAZETESİ

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