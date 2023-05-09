Uzun süre devam eden diz ağrılarına dikkat!

Diz kireçlenmesi birçok faktör nedeniyle meydana gelebilir. Bu faktörlerden bazıları; ilerleyen yaş, diz çevresindeki zayıflamış kaslar, osteoartrit, romatoid artrit, travma, kıkırdağın ölümü, aşırı aktivite yapılması, fazla kilo gibi... Diz kireçlenmesi tanısında öncelikle hastanın öyküsü dinlenir ardından detaylıca uzman doktor muayenesi gerekir. Ayrıca röntgen ve gerekli durumlarda manyetik rezonans görüntüleme ve bazı kan tetkikleri yapılır. Tedavi için 65 yaş üstü kişilerde diz eklemine artroplasti (protez cerrahisi) ameliyatları uygulanır. İlaç tedavisi, eklem içi enjeksiyon ve fizik tedavi uygulamasına cevap vermeyen kişilerde protez ameliyatı iyi bir seçenektir. Uygulamalarda önem taşıyan noktalar; hastanın kilosu, yaşı, genel durumu ve hastalığa eşlik eden sistemik hastalığı bulunup bulunmadığıdır."