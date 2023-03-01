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Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

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Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

2023-03-01 11:34:26
Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

Uzak Doğu’nun en büyük ülkesi Çin’de geliştirilen ve hem dünyada hem de ülkemizde popülerliğini her geçen gün arttıran sosyal medya uygulaması TikTok’la ilgili tüyler ürperten bir uyarı geldi. Çocuklarınız ölebilir!

#1
Foto - Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

TikTok bilindiği üzere tüm dünyada aynı anda hem çok seviliyor hem de büyük tartışmalara yol açıyor. Son günlerde uzmanlardan gelen bir uyarı ise gerçekten çarpıcıydı: “Can sıkıntısı çeken çocuklarınız Tik Tok sayesince eğlenceli zaman geçirdiğini zannederken ölebilir!” Dünyanın pek çok ülkesinde Kanada hükümeti'de dahil güvenlik risklerini gerekçe göstererek Çin merkezli dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’un devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımını yasakladı. Ancak ülkemizde TikTOK'un kapatılması ile ilgili hiç bir gelişme yok.

#2
Foto - Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

Temel olarak müzik kliplerine play back olarak eşlik etmek veya dans videoları çekmek üzerine kurulu olan TikTok ve benzeri diğer uygulamaların en büyük kullanıcı kitlesi, gençlerden oluşuyor. Gençler ve çocukların, hem izleyici hem de içerik üretici olarak yer aldığı bu platformun bazı yan etkileri de var. Uzmanlar, bağımlılık haline gelen bu uygulamada küfür ve argo içeren söylemlerin yoğun şekilde kullanıldığını belirtti. Bunun yanında şiddet, cinsellik, rahatsız edici çıplaklık, uyuşturucu kullanımına özendirme, siber taciz ve cinsel istismar gibi durumlarda da TikTok uygulamasının teşvik edici bir rol üstlendiğinin altını çizen uzmanlar, yakın zamanda terörün ve terör örgütlerinin de bir propaganda mecrası haline geldiğini belirtti. Bu gibi tehlikeleri işaret ederek, başta gençler olmak üzere tüm toplumun milli ve manevi değerlerindeki yozlaşmaya karşı aileleri uyardı.

#3
Foto - Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

“Çocuklar bu uygulama sayesinde para kazanmak ve ünlü olmak isterken milli ve manevi değerleri zedeleyebiliyorlar” Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer’in açıklamaları şu şekildeydi: “Özellikle pandemi döneminde, eğlenceli zaman geçirmek için kullanımı yaygınlaşan TikTok, çocuk ve genç yaştaki insanlar üzerinde ciddi ve olumsuz etkiler bırakıyor. Her ne kadar eğlence amacıyla başlayan bir uygulama olsa da beklenmedik etkileri de mevcut. Özellikle uygulamada yer alan canlı yayın içeriğine dikkat çeken uzmanlar, burada çocukların para kazanmak için bazı hoş olmayan davranış kalıpları içine girebildiğini, milli, manevi ve ahlaki değerleri hiçe sayabildiğini belirtti. 2 Milyar indirme sayısına ulaşan ve hali hazırda 689 milyon aktif kullanıcıya sahip olan bu platform, barındırdığı içeriklerle, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube gibi platformları da etkisi altına alıyor.”

#4
Foto - Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

TikTok Çocukları Nasıl İstismara Açık Hale Getiriyor Kamer açıklamasında, siber zorbalık ve siber şiddet gibi uygulamalar aracılığıyla çocukların istismar edildiğini vurguladı. Cinsellik, şiddet, nefret söylemleri, terör ve terör örgütü propagandaları gibi unsurların uygulamanın içinde geniş yer kapladığını ifade eden Kamer,ş “Mevcut yaş sınırlaması da çocukları korumaya yetmiyor. Zira çocuklar kolaylıkla yaşlarını büyüterek uygulamadaki her içeriğe erişebiliyorlar. Aileler beli filtrelemeler sayesinde hem çocuklarını bazı zararlı içeriklerden uzak tutabilir, hem de tanımadıkları kimselerden olumsuz yorumlar alıp psikolojik şiddete maruz kalmalarını önleyebilirler. Herkesi takip edebilmelerinin önüne geçmek ve ekran zaman yönetimini kullanarak çocuklarının TikTok’ta geçirdikleri zamanı kısıtlayabilirler.” diye konuştu.

#5
Foto - Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

Çok Fazla Sayıda Çocuk Ölüyor TikTok ve benzeri uygulamaların literatürü “Meydan Okuma” adıyla yeni bir kavram kattığını anlatan Kamer şöyle devam etti: “Bu etkinlik dünyada çok sayıda gencin ölümüne yol açtı bile. ‘Birinin zor ve tehlikeli bir eylemde bulunması ve meydan okumayı kabul edenlerin daha zor ve daha tehlikeli şekilde cevap vermesi’ diye özetleyebileceğimiz “Challence” (Meydan Okuma) kavramı can almaya devam ediyor. Özellikle ağır iş koşulları ve zorlu kent yaşamı, ailelerin çocuklarıyla daha az zaman geçirmesine neden oluyor. Bu ve benzeri uygulamalardaki fenomenler ise ailelerin yerine geçip çocukların rol modelleri haline geliyor. Bu nedenden ötürü bütün aileleri uyaran uzmanlar tehlikenin altını çiziyorlar.” ifadelerini kullandı.

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