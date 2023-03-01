Uzmanlardan TikTok ile İlgili Sert Uyarı: Çocuklarınız Ölebilir!

Temel olarak müzik kliplerine play back olarak eşlik etmek veya dans videoları çekmek üzerine kurulu olan TikTok ve benzeri diğer uygulamaların en büyük kullanıcı kitlesi, gençlerden oluşuyor. Gençler ve çocukların, hem izleyici hem de içerik üretici olarak yer aldığı bu platformun bazı yan etkileri de var. Uzmanlar, bağımlılık haline gelen bu uygulamada küfür ve argo içeren söylemlerin yoğun şekilde kullanıldığını belirtti. Bunun yanında şiddet, cinsellik, rahatsız edici çıplaklık, uyuşturucu kullanımına özendirme, siber taciz ve cinsel istismar gibi durumlarda da TikTok uygulamasının teşvik edici bir rol üstlendiğinin altını çizen uzmanlar, yakın zamanda terörün ve terör örgütlerinin de bir propaganda mecrası haline geldiğini belirtti. Bu gibi tehlikeleri işaret ederek, başta gençler olmak üzere tüm toplumun milli ve manevi değerlerindeki yozlaşmaya karşı aileleri uyardı.