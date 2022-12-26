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Ekonomi
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Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

2022-12-26 01:42:01
Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

2022 yılında borsalardaki düşüşe paralel Bitcoin gibi kripto paralar da şelale düşüşü yaptı. Uzmanlar yatırımcıları Bitcoin konusunda uyardı.

#1
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Bitcoin fiyatı 2023'te ne olacak? Yatırımcılar para kaybetmeye devam ederken, kripto paraların geleceği belirsiz.

#2
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

2022 yılını bitirirken kripto paraların geleceği belirsizliğini koruyor.

#3
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Bitcoin fiyatı Pazar günü itibarıyla 17 bin doların altına düşerken, diğer popüler kripto para birimlerinde de kayıplar yaşandı.

#4
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Bu düşüş, dijital varlık piyasasının durumu hakkında endişelerin artmasına yol açtı.

#5
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

16 bin 700 dolara kadar gerileyen Bitcoin, hafta sonu boyunca yüzde 3,7 seviyesinde değer kaybetti.

#6
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

En popüler ikinci kripto para birimi Ethereum ise yüzde 6,3’lük düşüşle 1200 dolara kadar geriledi.

#7
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Avalanche ve Solana gibi diğer altcoinler de yatırımcılarına para kaybettirdi.

#8
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk, merkez bankalarının faiz artırmasına yol açıyor.

#9
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Bu durum ise kripto para ve hisse senetlerinde düşüşe kapı aralıyor.

#10
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Uğraşırken, kripto para birimi değerlerindeki düşüş ABD hisse senetlerindeki düşüşle aynı zamana denk geldi.

#11
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Yılın başından bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 65 değer kaybetti.

#12
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Fairlead Strategies analisti Will Tamplin, Bitcoin’in Kasım 2020’den bu yana en düşük fiyatına ulaştığı Kasım ayı seviyelerine geri dönme ihtimaline dikkat çekti. Ekonomist Noelle Acheson ise yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

#13
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Binance ve Digital Currency Group dahil olmak üzere kripto ile ilgili şirketlerin geleceği de belirsiz.

#14
Foto - Uzmanlardan Bitcoin uyarısı

Örneğin Binance’e ait BNB token geçen yıldan bu yana yüzde 50 geriledi. Coinbase hissesi tüm zamanların en düşük seviyesi olan 34,71 dolara düştü.

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