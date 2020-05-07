2020-05-07 10:04:57 Uzmanlardan 2 il için kritik uyarı
Koronavirüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize’de Covid-19 testlerinin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı uzmanları uyarılarda bulundu. Günlük ortalama yapılan 150 koronavirüs testinde sıfıra yakın pozitif sonuçlar elde ettiklerini açıklayan uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiği hatırlattı, 'evde kal' çağrılarını yineledi.