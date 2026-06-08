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#1
Foto - Bu hamlesi herkesi şaşırtacak: Aziz Yıldırım az zamanda çok iş yapacak!

'Geldi ve şampiyon yaptı' dedirtmek için düğmeye basan Aziz Yıldırım, sadece bu günü değil geleceği de planlıyor. Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı, camiaya 'Bizi bırakma büyük başkan' dedirtecek, hem transferde hem statta ezber bozacak dev bir planlamanın içine girdi.

#2
Foto - Bu hamlesi herkesi şaşırtacak: Aziz Yıldırım az zamanda çok iş yapacak!

Fenerbahçe’de tarihi kongre geride kaldı ve camianın efsane ismi Aziz Yıldırım yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak Yıldırım için bu geri dönüş, sadece bir dönemlik bir yönetim sürecinden ibaret değil. Tecrübeli başkanın kafasında, sarı-lacivertli kulübün geleceğine damga vuracak ve kendisini bir kez daha "vazgeçilmez" kılacak çok büyük bir plan var.

#3
Foto - Bu hamlesi herkesi şaşırtacak: Aziz Yıldırım az zamanda çok iş yapacak!

Aziz Yıldırım, kulübün yönetimini yeniden ele aldı ancak onun asıl hedefi, en az bir dönem daha başkanlık koltuğunda kalabilmek. Camiaya "Fenerbahçe’de bir şey yapılacaksa, bunu yine ancak ben yaparım" dedirtmek isteyen Yıldırım için tarihi fırsat tam anlamıyla ayağına gelmiş durumda.

#4
Foto - Bu hamlesi herkesi şaşırtacak: Aziz Yıldırım az zamanda çok iş yapacak!

Aziz Yıldırım’ın ilk ve en büyük hedefi, yıllardır süren şampiyonluk hasretine bu sezon kesin olarak son vermek. Taraftara ve camiaya "Geldi ve takımı anında şampiyon yaptı" dedirtmek isteyen Yıldırım, bu doğrultuda zaman kaybetmeden düğmeye basıyor. Kısa vadede adeta bir icraat patlaması yaşatmayı hedefleyen tecrübeli başkan, kulübün çehresini değiştirecek adımları peş peşe atacak.

#5
Foto - Bu hamlesi herkesi şaşırtacak: Aziz Yıldırım az zamanda çok iş yapacak!

Gelecek sezon genel kurulun ve taraftarın karşısına "Bizi bırakma, bir dönem daha başkan ol!" tezahüratlarıyla çıkmayı amaçlayan Aziz Yıldırım, iki ana sütun üzerinden hareket edecek. -Transfer piyasasını sallayacak, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirecek elit futbolcular sarı-lacivertli renklere bağlanacak. Yıldırım, şampiyonluk kadrosunu kurarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. -Sadece saha içi değil, saha dışı yatırımlara da hız verilecek. Başta Ülker Stadyumu'nun kapasite artırımı ve modernizasyonu olmak üzere, kulübe çağ atlatacak vizyon projeleri çok kısa sürede hayata geçirilecek.

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