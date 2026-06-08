Gelecek sezon genel kurulun ve taraftarın karşısına "Bizi bırakma, bir dönem daha başkan ol!" tezahüratlarıyla çıkmayı amaçlayan Aziz Yıldırım, iki ana sütun üzerinden hareket edecek. -Transfer piyasasını sallayacak, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirecek elit futbolcular sarı-lacivertli renklere bağlanacak. Yıldırım, şampiyonluk kadrosunu kurarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. -Sadece saha içi değil, saha dışı yatırımlara da hız verilecek. Başta Ülker Stadyumu'nun kapasite artırımı ve modernizasyonu olmak üzere, kulübe çağ atlatacak vizyon projeleri çok kısa sürede hayata geçirilecek.