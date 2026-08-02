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Beşiktaş, Trabzonspor derken şimdi de Atletico... Muhammed Salah'ta büyük sürpriz! Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve Buca yangınları kontrol altına alındı 7/24 teyakkuzdayız Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı Hiç kimse bunu beklemiyordu: Alexander Sörloth için transfer kararı kesinleşti Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti e-Devlet’ten ses getirecek bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor Milli Savunma Bakanı duyurdu! TSK’dan kritik “Kıbrıs” kararı Peygamber Efendimiz'in günlük hayatındaki 8 sünnet! Bugün kaçını uyguluyoruz? En yakın rakibini ikiye katladı: İşte ilk 6 ayda en çok satılan otomobil
Ekonomi
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Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

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AA Giriş Tarihi:

Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

#1
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Kripto para piyasası, bu yıl genel olarak satış baskısı altında kalmasına karşın yılın ikinci yarısına hızlı başladı.

#2
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını öteleyeceğine dair öngörülerin güçlenmesi yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken, bu durumun likidite koşullarını da olumlu etkilemesi öngörüldü. Bu gelişme, kripto para piyasasına talebin artmasında etkili oldu.

#3
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

ABD ile İran arasındaki gerilimin şu anda yüksek olmasına karşın geçen haftalarda hafiflemesi de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi. Bu durum da kripto para piyasasını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

#4
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Bu arada, küresel enerji arzına yönelik tehdide rağmen kripto para yatırımcılarının büyük jeopolitik şoklar sırasında sıkça gerçekleşen panik satışlarından kaçındığı görüldü.

#5
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde kripto para piyasasında yükselişlerin olması, yatırımcıların son gerginlikleri henüz dijital varlıkları terk etmek için bir neden olarak görmediklerini gösteriyor.

#6
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Diğer taraftan, ABD Senatosu Bankacılık Komitesinin sektöre yasal netlik kazandırmayı hedefleyen ve "CLARITY Act" olarak bilinen yasa tasarısına bağlı yeni etik kuralların ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığına dair haber akışı kripto para piyasasındaki iyimserliği destekledi.

#7
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Fed'in sıkı para politikası uygulayıp uygulamayacağına ilişkin belirsizlikler de kripto para piyasasındaki yükselişte etkili oldu.

#8
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Fed politika faizini sabit bırakırken, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları Bankanın para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Üyeler arasında fikir ayrılıklarının olması Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına başvurup başvurmayacağı konusunda yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oldu.

#9
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulamasına karşın bunun tam olarak nasıl yapılacağı konusunda somut bir açıklama yapmaması da yatırımcılara bankanın enflasyonla mücadele etmek için ne yapacağına ilişkin bir ipucu vermedi.

#10
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Bankanın faiz artırımına gitmemesinden dolayı enflasyonla mücadelede geride kaldığına dair yorumlar da öne çıktı.

#11
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

ETHEREUM 11 AYIN EN HIZLI AYLIK YÜKSELİŞİNİ KAYDETTİ Bu gelişmelerle, kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı.

#12
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Bitcoin geçen ay yüzde 7,2 artarak 62 bin 884,9 dolara çıktı. Ethereum da bu dönemde yüzde 18,2 artarak 1862,3 dolara ulaştı ve 11 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

#13
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, yaptığı açıklamada, kripto para piyasasında temmuz ayında görülen pozitif seyrin birkaç faktörün birleşimi olduğunu belirtti.

#14
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Başkaya, öncelikle piyasanın haziran ayındaki sert satışların ardından oldukça baskılanmış seviyelere geldiğini ifade etti.

#15
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Bu nedenle temmuzdaki yükselişin bir kısmının aşırı satış sonrası gelen tepki alımı ve pozisyonların yeniden dengelenmesi olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Başkaya, bunun yanında bitcoinin 60 bin dolar çevresindeki kritik bölgelerde tutunmasının piyasa güvenini desteklediğini söyledi.

#16
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Başkaya, şu ifadeleri kullandı:

#17
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

"Spot Bitcoin ETF’lerinde temmuz içinde yeniden girişlerin görülmesi de kurumsal talebin tamamen kaybolmadığını gösterdi. Fed’in faizleri sabit tutması, küresel piyasalarda kısa vadeli belirsizliği bir miktar azaltırken, jeopolitik risk priminin kısmen düşmesi de kripto gibi riskli varlıklara nefes aldırdı."

#18
Foto - Kripto para piyasasının değeri yükseldikçe yükseliyor! 2 trilyon doları aştı

Bu hareketin henüz güçlü ve kalıcı bir boğa piyasasının başlangıcı olarak değil, daha çok sert satış sonrası gelen kontrollü bir toparlanma olarak gördüğünü belirten Başkaya, "Kalıcı yükseliş için ETF girişlerinin devam etmesi, Fed tarafında daha yumuşak bir para politikası beklentisinin güçlenmesi, jeopolitik tansiyonun düşük kalması ve yatırımcının yeniden risk iştahını artırması gerekiyor. Mevcut tablo olumlu, fakat hala teyit bekleyen bir piyasa görünümüne işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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