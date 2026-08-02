Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti
Önümüzdeki yıl fırlatılması planlanan Türkiye’nin ilk Ay Görevi (AYAP-1) uzay aracına entegre edilecek bilimsel yükte önemli bir aşama geride bırakıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Önümüzdeki yıl fırlatılması planlanan Türkiye’nin ilk Ay Görevi (AYAP-1) uzay aracına entegre edilecek bilimsel yükte önemli bir aşama geride bırakıldı.
İsveç Uzay Fiziği Enstitüsü (IRF) tarafından Kiruna’da geliştirilen ve nötr parçacıklara yönelik veri toplayacak Ay Nötr Teleskobu (LNT) görev yükünün uçuş modeli, TÜBİTAK UZAY’a başarıyla teslim edildi.
Bu önemli teslimatla birlikte Türkiye, derin uzay araştırmaları yolunda tarihî bir eşiği daha geride bırakmış oldu.
AYAP-1 uzay aracı, kontrollü inişle görevini tamamlamadan önce Ay yüzeyinin üzerinde 100 kilometre irtifadaki dairesel bir yörüngede yaklaşık altı aya kadar görev yapacak.
Görev süresince Ay yüzeyinin farklı bölgelerindeki bileşim değişimleri, mini manyetosferlerin güneş rüzgarıyla etkileşimleri ve kalıcı gölge bölgelerindeki rezervuar potansiyelleri incelenecek.
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