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Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti

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Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti

Önümüzdeki yıl fırlatılması planlanan Türkiye’nin ilk Ay Görevi (AYAP-1) uzay aracına entegre edilecek bilimsel yükte önemli bir aşama geride bırakıldı.

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Foto - Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti

İsveç Uzay Fiziği Enstitüsü (IRF) tarafından Kiruna’da geliştirilen ve nötr parçacıklara yönelik veri toplayacak Ay Nötr Teleskobu (LNT) görev yükünün uçuş modeli, TÜBİTAK UZAY’a başarıyla teslim edildi.

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Foto - Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti

Bu önemli teslimatla birlikte Türkiye, derin uzay araştırmaları yolunda tarihî bir eşiği daha geride bırakmış oldu.

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Foto - Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti

AYAP-1 uzay aracı, kontrollü inişle görevini tamamlamadan önce Ay yüzeyinin üzerinde 100 kilometre irtifadaki dairesel bir yörüngede yaklaşık altı aya kadar görev yapacak.

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Foto - Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti

Görev süresince Ay yüzeyinin farklı bölgelerindeki bileşim değişimleri, mini manyetosferlerin güneş rüzgarıyla etkileşimleri ve kalıcı gölge bölgelerindeki rezervuar potansiyelleri incelenecek.

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Foto - Türkiye derin uzaya mühür vuruyor: Uzay aracımız için kritik teslimat gerçekleşti

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