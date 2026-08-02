Milli Savunma Bakanı duyurdu! TSK’dan kritik “Kıbrıs” kararı

Yakın dönemde ABD'nin, 2025 yılı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi kapsamında Asya-Pasifik Bölgesi'ne yönelmesinin ve Avrupa'daki konvansiyonel kuvvetlerini azaltmasının, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın daha fazla sorumluluk almasını gerekli kıldığını ifade eden Güler, "Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefiklerimiz Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri almakta olup, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barış için elinden gelen desteği tüm taraflarla samimi bir diyalog içerisinde vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.