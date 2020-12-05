Uzmanlar uyardı! Yastıksız uyumanın inanılmaz faydaları...

Tarihte bilinen ilk yastıklar Antik Mısır'a kadar uzanıyor. Bu yastıklar taştan yapılmışlardı ve yalnızca zenginler tarafından kullanılıyorlardı. Artık antik taş yastıklardan farklı olarak bugün kullandığımız yastıklar yumuşak ve kabarık. Ancak vücudunuzu ve ruh halinizi etkileyebileceğinden bir yastıkla uyumak dinlenmenin en iyi yolu da olmayabilir. Yastık kullanmadan uyumanın sağlayacağı faydaları öğrenmek istiyorsanız işte cevabı...