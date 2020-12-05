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Sağlık
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Uzmanlar uyardı! Yastıksız uyumanın inanılmaz faydaları...

2020-12-05 10:42:19
Uzmanlar uyardı! Yastıksız uyumanın inanılmaz faydaları...

Tarihte bilinen ilk yastıklar Antik Mısır'a kadar uzanıyor. Bu yastıklar taştan yapılmışlardı ve yalnızca zenginler tarafından kullanılıyorlardı. Artık antik taş yastıklardan farklı olarak bugün kullandığımız yastıklar yumuşak ve kabarık. Ancak vücudunuzu ve ruh halinizi etkileyebileceğinden bir yastıkla uyumak dinlenmenin en iyi yolu da olmayabilir. Yastık kullanmadan uyumanın sağlayacağı faydaları öğrenmek istiyorsanız işte cevabı...

#1
Foto - 1-Sırt ağrısını çözer Yastıklar, doğal olmayan bir uyku pozisyonuna neden olabilirler. Yastığın kendisi sırtınızın ağrımasına yol açmasa da yaşadığınız pek çok problemi kötüleştirebilir. Oysa yastıksız uyuduğunuzda omurganız rahat eder ve vücudunuz en rahat pozisyonu sağlar.

1-Sırt ağrısını çözer Yastıklar, doğal olmayan bir uyku pozisyonuna neden olabilirler. Yastığın kendisi sırtınızın ağrımasına yol açmasa da yaşadığınız pek çok problemi kötüleştirebilir. Oysa yastıksız uyuduğunuzda omurganız rahat eder ve vücudunuz en rahat pozisyonu sağlar.

#2
Foto - 2-Boyun ağrısıyla başa çıkmanıza yardımcı olur Boynunuzu herhangi bir şekilde uzun süre bükmek rahatsızlık yaratır. Çok sert veya çok yumuşak yastıkların boyun ağrısına neden olabileceğini unutmayın.

2-Boyun ağrısıyla başa çıkmanıza yardımcı olur Boynunuzu herhangi bir şekilde uzun süre bükmek rahatsızlık yaratır. Çok sert veya çok yumuşak yastıkların boyun ağrısına neden olabileceğini unutmayın.

#3
Foto - 3-Baş ağrısına savaş açar Baş ağrısı ile uyanıyor ya da kendinizi sersem gibi hissediyorsanız bunun suçlusu yastığınız olabilir. Fazla yüksek olan yastıklar baş ve boynunuzun öne doğru eğilmesine neden olarak boyun kaslarınızı iyice gerginleştirir. Bu da sabah yataktan baş ağrısı ile kalkmanıza yol açar.

3-Baş ağrısına savaş açar Baş ağrısı ile uyanıyor ya da kendinizi sersem gibi hissediyorsanız bunun suçlusu yastığınız olabilir. Fazla yüksek olan yastıklar baş ve boynunuzun öne doğru eğilmesine neden olarak boyun kaslarınızı iyice gerginleştirir. Bu da sabah yataktan baş ağrısı ile kalkmanıza yol açar.

#4
Foto - 4-Stresi azaltır Yastığınızın yarattığı rahatsızlıktan dolayı gece uykunuzdan olabilirsiniz. Uyku bozukluğu da vücudunuzda uyku sırasında meydana gelen önemli süreçleri yaşamanızı engeller. Kendinizi sürekli uykusuz hissetmek bir müddet sonra ruh halinizi ve düşünme becerilerinizi etkileyeceğinden vücudunuz daha fazla stres hormonu salgılamaya başlar.

4-Stresi azaltır Yastığınızın yarattığı rahatsızlıktan dolayı gece uykunuzdan olabilirsiniz. Uyku bozukluğu da vücudunuzda uyku sırasında meydana gelen önemli süreçleri yaşamanızı engeller. Kendinizi sürekli uykusuz hissetmek bir müddet sonra ruh halinizi ve düşünme becerilerinizi etkileyeceğinden vücudunuz daha fazla stres hormonu salgılamaya başlar.

#5
Foto - 5-Sivilcelenmeyi önler Yastığınızdan kurtulduğunuz için cildiniz size teşekkür edecek. Neden mi? Yüzünüz çoğunlukla gece boyunca yastığınıza temas eder. Her gün değiştirilmeyen yastık kılıflarının üzerinde biriken kir, yağ ve ev tozu da yastıkla temas eden cildinizde sivilcelenmelere ve kırışıklıklara yol açabilir.

5-Sivilcelenmeyi önler Yastığınızdan kurtulduğunuz için cildiniz size teşekkür edecek. Neden mi? Yüzünüz çoğunlukla gece boyunca yastığınıza temas eder. Her gün değiştirilmeyen yastık kılıflarının üzerinde biriken kir, yağ ve ev tozu da yastıkla temas eden cildinizde sivilcelenmelere ve kırışıklıklara yol açabilir.

#6
Foto - 6-Saçların yıpranmasını engeller Sabahları kuru ve karışık saçlarla uyanıyorsanız dikkat! Gece uykuda sağdan sola dönerken saçlarınız yastık kılıfına sürtünerek kırılabilir. Yastık kılıfları ayrıca saçın ihtiyaç duyduğu yağı ve nemi emerek saçları daha hassas hale getirebilir.

6-Saçların yıpranmasını engeller Sabahları kuru ve karışık saçlarla uyanıyorsanız dikkat! Gece uykuda sağdan sola dönerken saçlarınız yastık kılıfına sürtünerek kırılabilir. Yastık kılıfları ayrıca saçın ihtiyaç duyduğu yağı ve nemi emerek saçları daha hassas hale getirebilir.

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