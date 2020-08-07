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Sağlık
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Uzmanlar ortaya çıkardı! Gece limonu başucunuza koyarsanız...

2020-08-07 09:43:21
Uzmanlar ortaya çıkardı! Gece limonu başucunuza koyarsanız...

Limonun tam bir vitamin deposu olduğunu zaten biliyoruz. Yapılan araştırmalara göre hem tüketmeden hem de tüketerek pek çok faydasından vücudumuza katkı sağlayabiliriz. Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Gece başucunuza koyduğunuzda ayrı, mikrodalgaya attığınızda ayrı ayrı pek çok faydası karşınıza çıkacak... Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Uyurken yanınıza limon koymanın büyük bir faydası olduğunu söylesek? Peki insan sağlığı için yararlı bir vitamin olan limonun faydaları nelerdir? İşte limon ve limon suyunun mucizevi faydaları...

#1
Foto - BOĞAZ AĞRISI- Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

BOĞAZ AĞRISI- Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

#2
Foto - KALORİ ALIMINI AZALTIR- Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir..

KALORİ ALIMINI AZALTIR- Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir..

#3
Foto - BÖBREK TAŞI- Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır..

BÖBREK TAŞI- Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır..

#4
Foto - SAĞLIKLI KARACİĞER İÇİN FAYDALIDIR- Limonlu suyu içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur..

SAĞLIKLI KARACİĞER İÇİN FAYDALIDIR- Limonlu suyu içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur..

#5
Foto - SİNDİRİME YARDIMCI OLUR- Limonlu suyun içerisindeki limon suyu sindirim için gerekli olan hidroklorik asit üretimini destekler. Ayrıca asitlik derecesini ve gut hastalığı riskini azaltır. Sindirim sorunlarından şikâyetçi olan kişilerin düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal ve benzeri sorunları önler. Kadınlar da adet sancılarından kurtulmak için limonlu su tüketebilir.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR- Limonlu suyun içerisindeki limon suyu sindirim için gerekli olan hidroklorik asit üretimini destekler. Ayrıca asitlik derecesini ve gut hastalığı riskini azaltır. Sindirim sorunlarından şikâyetçi olan kişilerin düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal ve benzeri sorunları önler. Kadınlar da adet sancılarından kurtulmak için limonlu su tüketebilir.

#6
Foto - KABIZLIĞA İYİ GELİR- Limonlu su kazbızlık tedavsinde faydalıdır. Bu yüzden her sabah ılık limonlu su içilerek günün geri kalan kısmında kabızlıktan kurtulabilirsiniz..

KABIZLIĞA İYİ GELİR- Limonlu su kazbızlık tedavsinde faydalıdır. Bu yüzden her sabah ılık limonlu su içilerek günün geri kalan kısmında kabızlıktan kurtulabilirsiniz..

#7
Foto - BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR- Limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamada yardımcı olan C vitamini ve bitkisel gıda kaynağıdır. Ayrıca içerisindeki önemli vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki enerji seviyesini artırmada yardımcı olur..

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR- Limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamada yardımcı olan C vitamini ve bitkisel gıda kaynağıdır. Ayrıca içerisindeki önemli vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki enerji seviyesini artırmada yardımcı olur..

#8
Foto - KANSERİ ÖNLER- Limonlu su içmek kanseri önlemede faydalıdır. Araştırmalar limonun tümör önleyici özellikleri ile kanser riskini azaltmada yardımcı olduğunu göstermektedir..

KANSERİ ÖNLER- Limonlu su içmek kanseri önlemede faydalıdır. Araştırmalar limonun tümör önleyici özellikleri ile kanser riskini azaltmada yardımcı olduğunu göstermektedir..

#9
Foto - KİLO VERMEDE YARDIMCI OLUR- Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek daha kolay bir biçimce ekstra kilo vermeye yardımcı olur

KİLO VERMEDE YARDIMCI OLUR- Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek daha kolay bir biçimce ekstra kilo vermeye yardımcı olur

#10
Foto - ROMATİZMA- Yemeklerden önce ve yatma zamanında limonlu su içmek romatizmadan kurtulmaya yardımcı olur..

ROMATİZMA- Yemeklerden önce ve yatma zamanında limonlu su içmek romatizmadan kurtulmaya yardımcı olur..

#11
Foto - AFT- Ağzı ılık limonlu su ile çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız ülserinden kurtulmaya yardımcı olur.

AFT- Ağzı ılık limonlu su ile çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız ülserinden kurtulmaya yardımcı olur.

#12
Foto - DİŞ ETİ RAHATSIZLIKLARI- Limonlu su içmek, şişmiş diş etleriyle ilgili ağrılardan kurtulmaya yardımcı olur.

DİŞ ETİ RAHATSIZLIKLARI- Limonlu su içmek, şişmiş diş etleriyle ilgili ağrılardan kurtulmaya yardımcı olur.

#13
Foto - STRESİ AZALTIR VE TANSİYONU DÜŞÜRÜR- Limonlu suyun diğer önemli bir faydası ise stresten, depresyondan ve endişeden kurtulmayı sağlayarak tansiyonu düşürmesidir. Limonlu su içmek ayrıca bir rahatlama hissi getirir..

STRESİ AZALTIR VE TANSİYONU DÜŞÜRÜR- Limonlu suyun diğer önemli bir faydası ise stresten, depresyondan ve endişeden kurtulmayı sağlayarak tansiyonu düşürmesidir. Limonlu su içmek ayrıca bir rahatlama hissi getirir..

#14
Foto - PH SEVİYESİNİ DENGELER- Bir bardak limonlu su içmek tüm vücudu alkalileştirir ve vücudun pH seviyesini dengeler. Asitli vücut ile bağlantılı birçok hastalık ve durumlar vardır. Uygun sağlık için vücudun alkali durumunu muhafaza etmesi çok önemlidir. Limonlu su vücudun alkali seviyesini normal seviyede tutar.

PH SEVİYESİNİ DENGELER- Bir bardak limonlu su içmek tüm vücudu alkalileştirir ve vücudun pH seviyesini dengeler. Asitli vücut ile bağlantılı birçok hastalık ve durumlar vardır. Uygun sağlık için vücudun alkali durumunu muhafaza etmesi çok önemlidir. Limonlu su vücudun alkali seviyesini normal seviyede tutar.

#15
Foto - CİLT BAKIMI- Günlük olarak limonlu su tüketimi derinin canlanmasına yardımcı olur. Limon antioksidanlarla yüklüdür ve yaşlanmayı önleyen özellikleri ile iyi bilinirler..

CİLT BAKIMI- Günlük olarak limonlu su tüketimi derinin canlanmasına yardımcı olur. Limon antioksidanlarla yüklüdür ve yaşlanmayı önleyen özellikleri ile iyi bilinirler..

#16
Foto - ERKEN UYANMAYA YARDIMCI OLUR- Sabahleyin erkenden uyanmak, birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak gece komodinin üzerine koyulan limon dilimleri uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecek. Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır.

ERKEN UYANMAYA YARDIMCI OLUR- Sabahleyin erkenden uyanmak, birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak gece komodinin üzerine koyulan limon dilimleri uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecek. Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır.

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