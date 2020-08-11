Bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eritmenin en kolay yolu

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Başlıca sıkıntılardan biri de bir türlü eriyemen karın yağları. Göbek yağı veya iç organ yağlanması, iç organların etrafında oluşan, özellikle zararlı bir yağlanma çeşididir. Göbek yağı eritmede ilk 2 hafta çok önemlidir. Çünkü yapılan diyet ve egzersizlerin sonucunda, göreceli olarak en çok bu dönemde kilo verilir. İşte bu yüzden karın yağlarını eriten bu besinleri tüketmek şart. Peki, belimizi inceltmek için neler yapmalı, hangi besinleri tüketmeliyiz? Estetik kaygıların yanı sıra bel bölgesi yağlanmanın sağlık sorunlarına neden olduğu gerçeği de kaçınılmaz. Kadınsanız ve beliniz 80 cm'i özellikle de 88 cm'i geçiyorsa; erkekseniz beliniz 94 cm'i özellikle de 102 cm'i geçiyorsa dikkat etmenizde fayda var. Çünkü yapılan çalışmalar bel çevresindeki yağlanmanın çoğu hastalıklarla özellikle de kalp hastalığı ile ilişkilendirilebileceğini kanıtladı.