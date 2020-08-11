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Yaşam
19
Bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eritmenin en kolay yolu

2020-08-11 07:41:26
Bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eritmenin en kolay yolu

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Başlıca sıkıntılardan biri de bir türlü eriyemen karın yağları. Göbek yağı veya iç organ yağlanması, iç organların etrafında oluşan, özellikle zararlı bir yağlanma çeşididir. Göbek yağı eritmede ilk 2 hafta çok önemlidir. Çünkü yapılan diyet ve egzersizlerin sonucunda, göreceli olarak en çok bu dönemde kilo verilir. İşte bu yüzden karın yağlarını eriten bu besinleri tüketmek şart. Peki, belimizi inceltmek için neler yapmalı, hangi besinleri tüketmeliyiz? Estetik kaygıların yanı sıra bel bölgesi yağlanmanın sağlık sorunlarına neden olduğu gerçeği de kaçınılmaz. Kadınsanız ve beliniz 80 cm'i özellikle de 88 cm'i geçiyorsa; erkekseniz beliniz 94 cm'i özellikle de 102 cm'i geçiyorsa dikkat etmenizde fayda var. Çünkü yapılan çalışmalar bel çevresindeki yağlanmanın çoğu hastalıklarla özellikle de kalp hastalığı ile ilişkilendirilebileceğini kanıtladı.

#1
Foto - Belinizi inceltmenizin yolu daha sağlıklı beslenmenizden, egzersizi hayatınıza eklemekten ve beslenmenizde özellikle bazı besinlere yer vermenizden geçiyor. İşte beli inceltmeye yardımcı olan o besinler…

Belinizi inceltmenizin yolu daha sağlıklı beslenmenizden, egzersizi hayatınıza eklemekten ve beslenmenizde özellikle bazı besinlere yer vermenizden geçiyor. İşte beli inceltmeye yardımcı olan o besinler…

#2
Foto - Yabanmersini: İçeriğinde A, C, E vitaminleri, manganez, kalsiyum, fosfor, demir, selenyum, yüksek oranda potasyum ve lif içerir. Aynı zamanda yaban mersininin kalorisi de oldukça düşüktür. Yapılan çalışmalarda yaban mersini tüketen ratların bel bölgesindeki yağlanma oranı da daha az bulunmuştur.

Yabanmersini: İçeriğinde A, C, E vitaminleri, manganez, kalsiyum, fosfor, demir, selenyum, yüksek oranda potasyum ve lif içerir. Aynı zamanda yaban mersininin kalorisi de oldukça düşüktür. Yapılan çalışmalarda yaban mersini tüketen ratların bel bölgesindeki yağlanma oranı da daha az bulunmuştur.

#3
Foto - Yeşil çay: Yapılan bir çalışmada egzersiz ile beraber tüketilen yeşil çayın kişilerde kilo vermeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Yeşil çayın içeriğinde bulunan kateşinler metabolizmayı hızlandırıp vücutta kalori yakımını artırır, aynı zamanda bel çevresindeki yağları da azaltmada etkilidir. Yapılan başka bir çalışmada ise günde 15 adet badem tüketenlerin tüketmeyenlere göre bel çevresinde yaklaşık %10 daha fazla incelme olduğu gözlemlenmiştir.

Yeşil çay: Yapılan bir çalışmada egzersiz ile beraber tüketilen yeşil çayın kişilerde kilo vermeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Yeşil çayın içeriğinde bulunan kateşinler metabolizmayı hızlandırıp vücutta kalori yakımını artırır, aynı zamanda bel çevresindeki yağları da azaltmada etkilidir. Yapılan başka bir çalışmada ise günde 15 adet badem tüketenlerin tüketmeyenlere göre bel çevresinde yaklaşık %10 daha fazla incelme olduğu gözlemlenmiştir.

#4
Foto - Lifli besinler: Lif içeriği yüksek besinlerin tüketimi bel çevresindeki yağları azaltır. Beyaz pirinç yerine esmer pirinç, bulgur, siyez bulguru veya karabuğday tercih etmeniz beslenmenize yulaf ezmesi, yulaf kepeği gibi besinleri eklemeniz lif tüketiminizi artıracaktır. Yapılan çalışmalarda lif içeriği yüksek ve kalori kontrollü diyet programının bel çevresindeki yağların azalmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Lifli besinler: Lif içeriği yüksek besinlerin tüketimi bel çevresindeki yağları azaltır. Beyaz pirinç yerine esmer pirinç, bulgur, siyez bulguru veya karabuğday tercih etmeniz beslenmenize yulaf ezmesi, yulaf kepeği gibi besinleri eklemeniz lif tüketiminizi artıracaktır. Yapılan çalışmalarda lif içeriği yüksek ve kalori kontrollü diyet programının bel çevresindeki yağların azalmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir.

#5
Foto - Yoğurt: Kilonuzu azaltmak ve bel bölgenizdeki yağlanmayı kontrol altına almak istiyorsanız beslenmenizden yoğurdu eksik etmemelisiniz. Protein, kalsiyum ve probiyotik bakteri içeriği ile hem bağırsak sağlığınız için hem de kilo kontrolünüz için oldukça önemli bir besin.

Yoğurt: Kilonuzu azaltmak ve bel bölgenizdeki yağlanmayı kontrol altına almak istiyorsanız beslenmenizden yoğurdu eksik etmemelisiniz. Protein, kalsiyum ve probiyotik bakteri içeriği ile hem bağırsak sağlığınız için hem de kilo kontrolünüz için oldukça önemli bir besin.

#6
Foto - Çiğ badem: Protein ve lif içeriği sayesinde kişiyi tok tutar. Bu özelliği ile kilo vermek isteyen kişiler için oldukça önemli bir besindir. Yapılan bir çalışmada badem tüketenlerin tüketmeyenlere göre yaklaşık %30 daha fazla kilo kaybettiği görülmüştür.

Çiğ badem: Protein ve lif içeriği sayesinde kişiyi tok tutar. Bu özelliği ile kilo vermek isteyen kişiler için oldukça önemli bir besindir. Yapılan bir çalışmada badem tüketenlerin tüketmeyenlere göre yaklaşık %30 daha fazla kilo kaybettiği görülmüştür.

#7
Foto - Malzemeler 4 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 fincan yaban mersini 10-15 tane öğütülmüş çiğ badem Yapılışı: 4 yemek kaşığı yoğurdu kaseye koyun. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini ilave edin. Öğütülmüş bademleri de ekleyip üzerine yaban mersinlerini atın. Karıştırıp tüketin.

Malzemeler 4 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 fincan yaban mersini 10-15 tane öğütülmüş çiğ badem Yapılışı: 4 yemek kaşığı yoğurdu kaseye koyun. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini ilave edin. Öğütülmüş bademleri de ekleyip üzerine yaban mersinlerini atın. Karıştırıp tüketin.

#8
Foto - YAĞ KAYBINI DESTEKLEYEN BESİNLER Yağ kaybını yiyeceğiniz besinlerle destekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Böylece hem yiyerek kilo verecek hem de hedefinize daha hızlı ulaşacaksınız.

YAĞ KAYBINI DESTEKLEYEN BESİNLER Yağ kaybını yiyeceğiniz besinlerle destekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Böylece hem yiyerek kilo verecek hem de hedefinize daha hızlı ulaşacaksınız.

#9
Foto - SÜTLÜ KAHVELER Büyük bir latte veya kapuçino olmadan uyanamayanlar için güzel bir haberimiz var! Hem lezzetli hem de iyi bir protein protein kaynağı olan sütlü kahveler, diyetinizde size yardımcı oluyor. Kahvenizi, badem veya yulaf sütü ile takviye edip kalsiyum değerini arttırdıktan sonra tüketebilirsiniz.

SÜTLÜ KAHVELER Büyük bir latte veya kapuçino olmadan uyanamayanlar için güzel bir haberimiz var! Hem lezzetli hem de iyi bir protein protein kaynağı olan sütlü kahveler, diyetinizde size yardımcı oluyor. Kahvenizi, badem veya yulaf sütü ile takviye edip kalsiyum değerini arttırdıktan sonra tüketebilirsiniz.

#10
Foto - DONDURULMUŞ ÜZÜM Donmuş üzümler, biraz alışılmadık olsa da, tatlı bir özlemi tatmin etmenin harika ve sağlıklı bir yolu.Canınız tatlı ya da dondurma çektiğinde buzdolabında sakladığınız donmuş üzümleri tüketebilirsiniz.

DONDURULMUŞ ÜZÜM Donmuş üzümler, biraz alışılmadık olsa da, tatlı bir özlemi tatmin etmenin harika ve sağlıklı bir yolu.Canınız tatlı ya da dondurma çektiğinde buzdolabında sakladığınız donmuş üzümleri tüketebilirsiniz.

#11
Foto - SÜZME PEYNİR Uzmanlar, süzme peynirin proteinle dolu olduğu ve düşük yağ oranına sahip olduğu için listeye eklenmesi gerektiğini söylüyor.Sabahları tost, domates ve karabiberle tüketebilir ve öğle yemeğine kadar tok kalabilirsiniz.

SÜZME PEYNİR Uzmanlar, süzme peynirin proteinle dolu olduğu ve düşük yağ oranına sahip olduğu için listeye eklenmesi gerektiğini söylüyor.Sabahları tost, domates ve karabiberle tüketebilir ve öğle yemeğine kadar tok kalabilirsiniz.

#12
Foto - PATLAMIŞ MISIR Uzmanlar mısır yiyebileceğinizi söylese de, doğru çeşidi seçmeniz ve yemeniz önemlidir.Düz ve az baharatlı olanları tercih edebilirsiniz.

PATLAMIŞ MISIR Uzmanlar mısır yiyebileceğinizi söylese de, doğru çeşidi seçmeniz ve yemeniz önemlidir.Düz ve az baharatlı olanları tercih edebilirsiniz.

#13
Foto - LEBLEBİ Leblebi lezzetli bir atıştırmalık için harika bir fikir. Leblebileri bol miktarda zeytinyağı, tuz ve karabiber ve baharat ile beraber 20-30 dakika hafifçe kızartmak için fırına koyun. Sonuç çok lezzetli olacak.

LEBLEBİ Leblebi lezzetli bir atıştırmalık için harika bir fikir. Leblebileri bol miktarda zeytinyağı, tuz ve karabiber ve baharat ile beraber 20-30 dakika hafifçe kızartmak için fırına koyun. Sonuç çok lezzetli olacak.

#14
Foto - GREYFURT Greyfurt uzun zamandır diyet yapanların ilk tercihlerinden biridir. Bu C vitamin kaynağının birçok faydası var.Greyfurt tüketmek, sabah veya öğleden sonra açlığınızı bastıracak bir şeye ihtiyacınız varsa atıştırmanın harika bir yolu.

GREYFURT Greyfurt uzun zamandır diyet yapanların ilk tercihlerinden biridir. Bu C vitamin kaynağının birçok faydası var.Greyfurt tüketmek, sabah veya öğleden sonra açlığınızı bastıracak bir şeye ihtiyacınız varsa atıştırmanın harika bir yolu.

#15
Foto - PATATES Patateslerin kilo kaybı için iyi olduğunu düşünemeyebilirsiniz, ancak bazı uzmanlar tam tersini iddia ediyor.Patates olağanüstü sağlıklı bir yiyecek. Sadece onu kızartmak yerine pişirin.

PATATES Patateslerin kilo kaybı için iyi olduğunu düşünemeyebilirsiniz, ancak bazı uzmanlar tam tersini iddia ediyor.Patates olağanüstü sağlıklı bir yiyecek. Sadece onu kızartmak yerine pişirin.

#16
Foto - ÇİKOLATA Evet, doğru duydunuz! Kilo vermeye çalışırken de çikolata tüketebilirsiniz.Çikolata yiyebilir ve kilo verebilirsiniz; antioksidanlar ile dolu bitter çikolata tükettiğiniz sürece...

ÇİKOLATA Evet, doğru duydunuz! Kilo vermeye çalışırken de çikolata tüketebilirsiniz.Çikolata yiyebilir ve kilo verebilirsiniz; antioksidanlar ile dolu bitter çikolata tükettiğiniz sürece...

#17
Foto - YULAF EZMESİ Sade yulaf, özellikle kahvaltı zamanında diyetiniz için oldukça önemlidir. Sizi bir sonraki öğüne kadar tok tutacaktır.

YULAF EZMESİ Sade yulaf, özellikle kahvaltı zamanında diyetiniz için oldukça önemlidir. Sizi bir sonraki öğüne kadar tok tutacaktır.

#18
Foto - KARIŞIK KURU YEMİŞ Son olarak, diyetisyenler, karışık kuru yemişlerin en sevdikleri atıştırmalık yiyeceklerden biri olduğunu söylüyor. Çünkü kuru yemişler besin açısından zenginler ve sizi tok tutuyorlar.

KARIŞIK KURU YEMİŞ Son olarak, diyetisyenler, karışık kuru yemişlerin en sevdikleri atıştırmalık yiyeceklerden biri olduğunu söylüyor. Çünkü kuru yemişler besin açısından zenginler ve sizi tok tutuyorlar.

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