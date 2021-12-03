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Ekonomi
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Uzmanlar ‘bu kesinlikle mümkün’ diyerek açıkladı! Altın alacaklar için önemli detay

2021-12-03 15:53:18
Uzmanlar ‘bu kesinlikle mümkün’ diyerek açıkladı! Altın alacaklar için önemli detay

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Milyonlarca yatırımcı soluğu döviz ve kuyumcularda alırken bu sorunun cevabını da merakla bekliyordu… Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili olarak bir müdahale beklediğini belirtiyor. Kısa vadeli fiyatlarda düşüş olması ve vatandaşların bu düşüşü fırsat olarak değerlendirmesi bekleniyor. Şu anda her satanın zarar edeceği belirtilirken, kısa vadeli düşüş sonrası altın alınması ve uzun vadeli beklenmesi öneriliyor. Uzmanlar 625-650 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

#1
Foto - Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor. Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

Yurt içinde gram altın fiyatlamasında önemli olan ons tarafı yerli yatırımcıların radarında bulunuyor. Ons altın son dönemde varlık alım sürecinde azalım sürecine giren Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, beklenenden önce faiz artırımı olabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum ons altın fiyatı için baskılayıcı olan yegane unsur olarak dikkat çekti.

#2
Foto - ONS ALTIN FİYATI İÇİN ABD'DEN GELECEK HABER AKIŞI ÖNE ÇIKIYOR Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed'in araçlarını kullanacağını söyledi. ABD'de çalışan ücretlerinin özellikle en düşük ücret alan işçiler için arttığını söyleyen Powell, artışların daha yüksek bir enflasyon oranına yol açabilecek hızda olmadığını söyledi.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN ABD'DEN GELECEK HABER AKIŞI ÖNE ÇIKIYOR Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed'in araçlarını kullanacağını söyledi. ABD'de çalışan ücretlerinin özellikle en düşük ücret alan işçiler için arttığını söyleyen Powell, artışların daha yüksek bir enflasyon oranına yol açabilecek hızda olmadığını söyledi.

#3
Foto - Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in varlık alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltmasına

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in varlık alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltmasına "çok açık" olduğunu, böylelikle faizin gelecek yıl, ihtiyaç duyulursa, birkaç kez yükseltilebileceğini söyledi. Faizlerin yükselmesi faizsiz bir varlık olan altın üzerindeki baskıyı artırarak altın fiyatlarını düşürebilir.

#4
Foto - Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed'in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yeni koronavirüs varyantının yarattığı endişelere rağmen varlık alımlarını hızlandırmaya açık olduğunu belirtti. Bostic, Fed'in gelecek yıl iki defa faiz artırıp artırmayacağıyla ilgili soruya ise "Bu kesinlikle mümkün. Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum" cevabını verdi.

#5
Foto - GRAM ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK PERŞEMBE Gram altın fiyatları 3 Aralık Perşembe günü verilerine göre 780 lira alış ve 785 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK PERŞEMBE Çeyrek altın fiyatları 3 Aralık Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 251 alış ve bin 279 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK PERŞEMBE Gram altın fiyatları 3 Aralık Perşembe günü verilerine göre 780 lira alış ve 785 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK PERŞEMBE Çeyrek altın fiyatları 3 Aralık Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 251 alış ve bin 279 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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