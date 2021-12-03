Uzmanlar ‘bu kesinlikle mümkün’ diyerek açıkladı! Altın alacaklar için önemli detay

Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Milyonlarca yatırımcı soluğu döviz ve kuyumcularda alırken bu sorunun cevabını da merakla bekliyordu… Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili olarak bir müdahale beklediğini belirtiyor. Kısa vadeli fiyatlarda düşüş olması ve vatandaşların bu düşüşü fırsat olarak değerlendirmesi bekleniyor. Şu anda her satanın zarar edeceği belirtilirken, kısa vadeli düşüş sonrası altın alınması ve uzun vadeli beklenmesi öneriliyor. Uzmanlar 625-650 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.