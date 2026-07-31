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Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

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Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

Konya’da hareketli günler yaşanıyor. 5 milyar liralık tesis için askeri araçlar ve tanklar yola çıktı. Dev taşınma sonunda gerçekleştiriliyor.

#1
Foto - Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

Konya Büyükşehir Belediyesince Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılan tesisin tamamlanmasıyla askeri araç ve tankların taşınması başladı.

#2
Foto - Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Yeniyol ve Meram Eskiyol arasında bulunan ve "Ağır Bakım" olarak bilinen 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde taşınma sürecinin başlamasının Konya adına tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

#3
Foto - Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

Kentin bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

#4
Foto - Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

"Büyükşehir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Ülkemizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimize Ankara yolu üzerinde kazandırdığımız Türkiye'nin en modern tesisinin yapımını tamamladık ve artık büyük taşınma süreci başladı. Yüzlerce tankımız ve askeri aracımız Ağır Bakım'dan yeni tesislere büyük bir koordinasyon ve titizlikle taşınıyor. Bu yolculuk yalnızca bir taşınma değil, güçlü yarınlara atılan önemli bir adımdır. Bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için bir örnektir."

#5
Foto - Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

5 milyar liralık yatırımla hayata geçen yeni fabrikanın sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir tesis olmasının yanında Konya'nın şehircilik vizyonuna da önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Altay, "Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, rezerv alanlarıyla birlikte toplam 600 bin metrekare üzerine kurulan yeni tesisimiz, her yönüyle örnek bir yatırım oldu. Bu yatırım sayesinde hem savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacı karşılanmış oldu hem de Konya'nın merkezinde çok büyük bir dönüşümün önü açıldı." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda devam eden taşınma sürecinde, malzemelerin özellikleri dikkate alınarak gerekli demontaj ve montaj işlemleri gerçekleştiriliyor.

#7
Foto - Konya’da sıcak saatler: Yüzlerce tank, askeri araç yola çıkıp ilerlemeye başladı

Yüzlerce tank ve askeri araç, özel taşıma ekipmanları ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde tırlara yüklenerek yeni tesislerine naklediliyor.

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