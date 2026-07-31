Bakan Uraloğlu'ndan çifte açılış: Sakarya'nın ulaşım ağı güçlendi!

GÜNDE ORTALAMA 900 TIR ALİFUATPAŞA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI’NI KULLANACAK Aynı zamanda bugün Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı’nı da hizmete aldıklarını ifade eden Uraloğlu, “Alifuatpaşa’nın çevresinde faaliyet gösteren fabrikaların yük taşıyan tırları, uzun yıllar boyunca devlet yoluna bağlantı sağlamak için şehir içinden geçen ve geometrik standartlara uygun olmayan bir üst geçidi kullanmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem can ve mal güvenliğini tehdit ediyor hem de tırların manevra zorluğu nedeniyle kazalara yol açıyordu.” şeklinde konuştu. Uraloğlu, bu ihtiyacı karşılamak üzere Doğançay-Alifuatpaşa arasında, Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları projesini hayata geçirerek çalışmaları Kasım 2025’te tamamladıklarını söyledi. Uraloğlu, “Böylece tırlar ve kamyonlar artık Alifuatpaşa merkezine girmeden doğrudan Sakarya-Eskişehir yoluna çıkarak lojistik akış daha düzenli hâle gelmiş oldu. Bölgedeki fabrikalara geliş-gidiş yapan günlük ortalama 900 tır bu kavşağı kullanacak ve Bağlarbaşı kavşağını kullanmadıkları için şehir trafiği rahatlayacak, güzergahları 8 kilometre kısalacak. Bu sayede yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yaptığımız yaya merdivenleriyle vatandaşlarımızın hem karayoluna hem de fabrikalar bölgesine hızlı ve güvenli hareket etmesini sağlamış olacağız.” dedi.