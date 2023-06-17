Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, asıl tehlikeli mantar türlerinin 6 ila 24 saat arasında veri verdiğini sözlerine ekleyerek, “Gerçek zehirle mantar türlerinde 6 ile 24 saatleri arasında veri oluşuyor. Bu tür mantarları yiyen kişiler zehirli olduklarını düşünmedikleri için 6-7 saate kadar hiçbir veri vermediği için o iyilik halinde olayın farkına varmıyorlar. Daha sonra geç kalınmış bir şekilde hastaneye başvuruyorlar. Asil zehirli ve ölümcül mantar türleri yiyenler karaciğer enzimlerinin yükselmesi ve böbrek yetmezliği ile bizlere başvuruyorlar. Bu hastalar zor bir aşamada bizlere başvurdukları için tedavisi de zor oluyor. Bu verilerle gelen hastaların karaciğer yetmezliği böbrek yetmezliği, ciddi problemleriyle yoğun bakım yatışlarının olduğunu ve bunların da bir kısmının da hayatını kaybettiğini söylemek isterim. Bilindiği üzere çoğu mantar zehirsiz ama içlerinde toksit etki yapan zehirleyen mantarlar da olduğunu unutmamız gerekiyor. Bu tip zehirle mantarların geç veri verdiğini için bu türlere karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.