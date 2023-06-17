  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
7
Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

2023-06-17 22:23:33
Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

Uzmanlar, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

#1
Foto - Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

Niğde genelinde dönemsel olarak yetişen mantarları toplayan vatandaşların 3’te 1’i mantar zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar ise doğada kendiliğinden yetişen aminitar türü mantarların taşıdığı riske karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

#2
Foto - Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

Mevsim yağışlarının başlamasıyla beraber mantarlar da toprakta kendini göstermeye başladı. Doğada kendiliğinden yetişen mantarların bazı türleri zehirli özelliklere sahip olabiliyor. Hatta zehirli mantarlar daha ileri safhalarda ölümlere yol açabiliyor.

#3
Foto - Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

Zehirli mantarın karaciğer yetmezliğine neden olduğunu belirterek, organ nakli yapılmadan zehirlenen kişinin kurtuluşunun zor olduğunu ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz; mantar zehirlenmelerinin dönemsel olarak önemli problem haline geldiğini söyledi.

#4
Foto - Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

Aminitar türü mantarların çok zehirli olduğunu ve mantar zehirlenmelerinin dönemsel olarak önemli problem haline geldiğine vurgu yapan Doç. Dr. Kaçmaz; “Mantar zehirlenmeleri dönemsel olarak önemli problem haline geliyor. Özellikle ülkemizde yaz mevsimine geçişlerde ve sonbahar ayları mantar zehirlenmelerinin en sık görüldüğü zamanlardır. Dünya üzerinde çok çeşitli mantarlar var. Ülkemizde tespit edilmiş yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. Bunların çoğu zehirsiz olarak adlandırılıyor. Bunların içinde zehirli olan türleri de var. Bazı türler özellikle çok zehirli. Aminitar tür dediğimiz türler çok zehirli” dedi.

#5
Foto - Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

Mantar zehirlenmelerinin iki tür veri gösterdiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, “Yanlışlıkla zehirli bir tür mantarın yenmesi durumunda çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle mantar toplayan kişiler şuurlu olması lazım. Mantar türlerinin tanınması bizim için çok önemli. Mantar zehirlenmelerini iki tür veri gösteriyor. Özellikle bu konu da uyarmak istiyorum halkımızı. Zehirli mantarların bir kısmı hafif veriler verirken, bunlar iki saat içinde bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı verileri veriyor. Bu hastalar genellikle 24 saat içinde rahatlatılıyor ve takip tedavisi ile destek tedavisiyle çoğu zaman yoğun bakım yatışı gerekmeden taburcu edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Uzmanlar anlatıyor ama... Kimse bu uyarıları dinlemiyor

Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, asıl tehlikeli mantar türlerinin 6 ila 24 saat arasında veri verdiğini sözlerine ekleyerek, “Gerçek zehirle mantar türlerinde 6 ile 24 saatleri arasında veri oluşuyor. Bu tür mantarları yiyen kişiler zehirli olduklarını düşünmedikleri için 6-7 saate kadar hiçbir veri vermediği için o iyilik halinde olayın farkına varmıyorlar. Daha sonra geç kalınmış bir şekilde hastaneye başvuruyorlar. Asil zehirli ve ölümcül mantar türleri yiyenler karaciğer enzimlerinin yükselmesi ve böbrek yetmezliği ile bizlere başvuruyorlar. Bu hastalar zor bir aşamada bizlere başvurdukları için tedavisi de zor oluyor. Bu verilerle gelen hastaların karaciğer yetmezliği böbrek yetmezliği, ciddi problemleriyle yoğun bakım yatışlarının olduğunu ve bunların da bir kısmının da hayatını kaybettiğini söylemek isterim. Bilindiği üzere çoğu mantar zehirsiz ama içlerinde toksit etki yapan zehirleyen mantarlar da olduğunu unutmamız gerekiyor. Bu tip zehirle mantarların geç veri verdiğini için bu türlere karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! 5 gün sonra bu olacak, vaziyet alın
Ekonomi

‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! 5 gün sonra bu olacak, vaziyet alın

Doları olanın zarar edeceğini sürekli dillendiren ekonomist Necmettin Batırel, 22 Haziran ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu...
Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Barbados' bayraklı destek faaliyetleri gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

Büyük müjde verildi! Türkiye’nin o bölgesinden petrol fışkıracak! Arap petrolü kalitesinde olduğu açıklandı
Medya

Büyük müjde verildi! Türkiye’nin o bölgesinden petrol fışkıracak! Arap petrolü kalitesinde olduğu açıklandı

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bi..
Bahreyn'in en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Baskılara dayanamadılar
Ekonomi

Bahreyn'in en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı! Baskılara dayanamadılar

Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, gelen yoğun talep baskısı üzerine Bodrum'a uçuş başlattı.
Motorine kallavi zam!
Ekonomi

Motorine kallavi zam!

Motorin fiyatlarına 20 Haziran Salı gününden itibaren geçerli, 1 lira 64 kuruş zam beklenmektedir.
Tüm Türkiye şokta! İmamoğlu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi?
Medya

Tüm Türkiye şokta! İmamoğlu seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi?

CHP’li Abdüllatif Şener’in, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini söylemesi gündeme bomba gibi düşerken, Türkiye’yi sarsacak bir b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23