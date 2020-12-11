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Sağlık
12
Uzmanlar açıkladı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

2020-12-11 13:35:47
Uzmanlar açıkladı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

Mucize besin olarak bilinen arı sütünün faydaları saymakla bitmiyor. İşçi arıların ürettiği süte benzer bir salgı olan arı sütü genellikle takviye edici gıda olarak tüketiliyor. Doğal bir ilaç görevi gören arı sütünün diyabet hastaları için de olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor. Arı sütü alınmasıyla kan şekeri seviyesinin düşmesine yol açar. Arı sütünün faydalarından bir diğeri yüksek oranda protein ve karbonhidrat içermesidir. Arı sütünün besin içeriği, sağlık için gerekli olan bir dizi temel besin maddesi sağlar. Birçok hastalığa şifa olan arı sütü aynı zamanda kanser hücrelerine giden kanı durduran arı sütü kanserin gelişimini durdurur. İşte arı sütünün diğer mucizevi faydaları...

#1
Foto - Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların, kraliçe arıyı ve genç larvaları beslemek için yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları beyaz krem renginden bir maddedir. Vitamin, mineral ve protein bakımından oldukça zengindir. Bala göre daha baharatlı ve asidik bir tada sahiptir. Arı sütü, % 60 ila % 70 oranında su, % 15 protein ve % 2-3 oranında vitamin ile amino asit içerir.

Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların, kraliçe arıyı ve genç larvaları beslemek için yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları beyaz krem renginden bir maddedir. Vitamin, mineral ve protein bakımından oldukça zengindir. Bala göre daha baharatlı ve asidik bir tada sahiptir. Arı sütü, % 60 ila % 70 oranında su, % 15 protein ve % 2-3 oranında vitamin ile amino asit içerir.

#2
Foto - YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIYOR- Çalışmalar, alerjenlere verilen histaminin (vücutta yaralanma veya alerjiye yanıt olarak salınan bir bileşik), arı sütü alımından sonra bastırıldığını göstermiştir. Bir çalışma, arı sütünün çok sayıda flavonoid ve organik bileşiğe sahip olduğunu ve bunların hepsinin bağışıklık oluşturarak performansı artırabileceğini ortaya koydu. Arı sütü bu özellikleri ile alerjenlere karşı koyabiliyor ve hatta yaraların iyileşmesini hızlandırabiliyor.

YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIYOR- Çalışmalar, alerjenlere verilen histaminin (vücutta yaralanma veya alerjiye yanıt olarak salınan bir bileşik), arı sütü alımından sonra bastırıldığını göstermiştir. Bir çalışma, arı sütünün çok sayıda flavonoid ve organik bileşiğe sahip olduğunu ve bunların hepsinin bağışıklık oluşturarak performansı artırabileceğini ortaya koydu. Arı sütü bu özellikleri ile alerjenlere karşı koyabiliyor ve hatta yaraların iyileşmesini hızlandırabiliyor.

#3
Foto - BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRİYOR- Arı sütü, beyin dokusundaki yağ asitlerini serbest radikal ataklarından koruyabilen antioksidanlar içeriyor. Bu özelliği ile arı sütü Alzheimer tedavisine yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Arı sütü içindeki besinler, beyindeki kimyasal dengesizlikleri de tedavi edebiliyor. Öte yandan arı sütü, depresyon başta olmak üzere psikolojik hastalıklar üzerinde de etki gösteriyo

BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRİYOR- Arı sütü, beyin dokusundaki yağ asitlerini serbest radikal ataklarından koruyabilen antioksidanlar içeriyor. Bu özelliği ile arı sütü Alzheimer tedavisine yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Arı sütü içindeki besinler, beyindeki kimyasal dengesizlikleri de tedavi edebiliyor. Öte yandan arı sütü, depresyon başta olmak üzere psikolojik hastalıklar üzerinde de etki gösteriyo

#4
Foto - KANSERLE MÜCADELE EDİYOR- Yapılan araştırmalar, arı sütünün kanserli hücrelere kan akışını durdurduğunu ortaya koydu. Yani bu besin kanserli hücrelerin büyümesine engel olabiliyor.

KANSERLE MÜCADELE EDİYOR- Yapılan araştırmalar, arı sütünün kanserli hücrelere kan akışını durdurduğunu ortaya koydu. Yani bu besin kanserli hücrelerin büyümesine engel olabiliyor.

#5
Foto - KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR- Çalışamalar, arı sütünün osteoporoza bağlı kemik kaybını azaltabileceğini söylüyor. Ayrıca kemik sağlığını oluşturabilecek ve osteoporozu önleyebilecek iç kalsiyum emilimini arttırdığı da araştırmada çıkan sonuçlar arasında.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR- Çalışamalar, arı sütünün osteoporoza bağlı kemik kaybını azaltabileceğini söylüyor. Ayrıca kemik sağlığını oluşturabilecek ve osteoporozu önleyebilecek iç kalsiyum emilimini arttırdığı da araştırmada çıkan sonuçlar arasında.

#6
Foto - DİYET YAPANLAR İÇİN...- Arı sütü doğrudan zayıflatmasa da enerji seviyesini artırıyor ve bu da daha rahat egzersiz yapmaya yardımcı oluyor. Kalorisi düşük olduğu için de diyet yaparken rahatlıkla tüketilebiliyor.

DİYET YAPANLAR İÇİN...- Arı sütü doğrudan zayıflatmasa da enerji seviyesini artırıyor ve bu da daha rahat egzersiz yapmaya yardımcı oluyor. Kalorisi düşük olduğu için de diyet yaparken rahatlıkla tüketilebiliyor.

#7
Foto - DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR-CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR Arı sütü, yaşlanma belirtileri ile savaşan antioksidanlar içeriyor. Bu besin cildi gençleştiriyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve yaşlanmaya neden olan serbest radikaller ile savaşıyor. Öte yandan arı sütü egzama, akne ve kandida gibi cilt sorunlarını da iyileştirmeye yardım ediyor. Bu konuda henüz çok kesinleşmiş çalışmalar olmasa da yapılan bazı araştırmalar, arı sütünün antioksidan özellikleri sayesinde sperm üretimini arttırdığını ve doğurganlığa yardımcı olduğunu söylüyor.

DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR-CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR Arı sütü, yaşlanma belirtileri ile savaşan antioksidanlar içeriyor. Bu besin cildi gençleştiriyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve yaşlanmaya neden olan serbest radikaller ile savaşıyor. Öte yandan arı sütü egzama, akne ve kandida gibi cilt sorunlarını da iyileştirmeye yardım ediyor. Bu konuda henüz çok kesinleşmiş çalışmalar olmasa da yapılan bazı araştırmalar, arı sütünün antioksidan özellikleri sayesinde sperm üretimini arttırdığını ve doğurganlığa yardımcı olduğunu söylüyor.

#8
Foto - CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR- Arı sütü, yaşlanma belirtileri ile savaşan antioksidanlar içeriyor. Bu besin cildi gençleştiriyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve yaşlanmaya neden olan serbest radikaller ile savaşıyor. Öte yandan arı sütü egzama, akne ve kandida gibi cilt sorunlarını da iyileştirmeye yardım ediyor.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR- Arı sütü, yaşlanma belirtileri ile savaşan antioksidanlar içeriyor. Bu besin cildi gençleştiriyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve yaşlanmaya neden olan serbest radikaller ile savaşıyor. Öte yandan arı sütü egzama, akne ve kandida gibi cilt sorunlarını da iyileştirmeye yardım ediyor.

#9
Foto - Japonya'da yapılan bir araştırma, arı sütünün periodontal hastalıkların tedavisine yardımcı olan anti-enflamatuar etkilere sahip olduğunu ortaya koydu.

Japonya'da yapılan bir araştırma, arı sütünün periodontal hastalıkların tedavisine yardımcı olan anti-enflamatuar etkilere sahip olduğunu ortaya koydu.

#10
Foto - ARI SÜTÜNÜN YAN ETKİLER VAR MIDIR? Her besinin olduğu gibi arı sütünün de bazı yan etkileri olabiliyor. Uzmanlar, hamilelerin ve emziren annelerin arı sütü kullanmasını uygun bulmuyor.

ARI SÜTÜNÜN YAN ETKİLER VAR MIDIR? Her besinin olduğu gibi arı sütünün de bazı yan etkileri olabiliyor. Uzmanlar, hamilelerin ve emziren annelerin arı sütü kullanmasını uygun bulmuyor.

#11
Foto - Öte yandan arı sütü vücutta alerjiye neden olabiliyor, kan basıncını ve tansiyonu düşürebiliyor. Arı sütü kullanmadan önce doktorunuza danışmayı, bu besinin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmeyi sakın ihmal etmeyin. Kaynak: Hürriyet

Öte yandan arı sütü vücutta alerjiye neden olabiliyor, kan basıncını ve tansiyonu düşürebiliyor. Arı sütü kullanmadan önce doktorunuza danışmayı, bu besinin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmeyi sakın ihmal etmeyin. Kaynak: Hürriyet

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