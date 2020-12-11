2020-12-11 13:35:47 Uzmanlar açıkladı! Kanser hücrelerini öldürüyor...
Mucize besin olarak bilinen arı sütünün faydaları saymakla bitmiyor. İşçi arıların ürettiği süte benzer bir salgı olan arı sütü genellikle takviye edici gıda olarak tüketiliyor. Doğal bir ilaç görevi gören arı sütünün diyabet hastaları için de olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor. Arı sütü alınmasıyla kan şekeri seviyesinin düşmesine yol açar. Arı sütünün faydalarından bir diğeri yüksek oranda protein ve karbonhidrat içermesidir. Arı sütünün besin içeriği, sağlık için gerekli olan bir dizi temel besin maddesi sağlar. Birçok hastalığa şifa olan arı sütü aynı zamanda kanser hücrelerine giden kanı durduran arı sütü kanserin gelişimini durdurur. İşte arı sütünün diğer mucizevi faydaları...