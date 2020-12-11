Uzmanlar açıkladı! Kanser hücrelerini öldürüyor...

DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR-CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR Arı sütü, yaşlanma belirtileri ile savaşan antioksidanlar içeriyor. Bu besin cildi gençleştiriyor, gözenekleri sıkılaştırıyor ve yaşlanmaya neden olan serbest radikaller ile savaşıyor. Öte yandan arı sütü egzama, akne ve kandida gibi cilt sorunlarını da iyileştirmeye yardım ediyor. Bu konuda henüz çok kesinleşmiş çalışmalar olmasa da yapılan bazı araştırmalar, arı sütünün antioksidan özellikleri sayesinde sperm üretimini arttırdığını ve doğurganlığa yardımcı olduğunu söylüyor.