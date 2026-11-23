Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye’ye karşı 400 kilometre menzilli füze kullanacaklar
Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran ülke, dikkat çeken bir adım attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye korkusuyla ne yapacağını şaşıran ülke, dikkat çeken bir adım attı.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki KETAK tarafından geliştirildiği ifade edilen Arpyia mini seyir füzesinin ilk test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi. 400 kilometrenin üzerinde menzile ve 50 kilogramlık harp başlığına sahip olduğu öne sürülen sistemin, turbojet motor ve katı yakıtlı hızlandırıcı kullandığı kaydedildi. İlk testlerin ardından hedeflere yönelik atışların Girit Atış Poligonu'nda yapılmasının ve sistemin envantere girişle birlikte kara kuvvetleri topçu birliklerine tahsis edilmesinin planlandığı aktarıldı.
Yunanistan tarafından geliştirildiği iddia edilen Arpyia isimli mini seyir füzesi, ülkenin Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında düzenlenen silah sistemleri sergisinde yeniden görüntülendi. Defence Review Gr tarafından aktarıldığı üzere 400 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu belirtilen sistemin, 50 kilogramlık harp başlığı taşıdığı ve stratejik hedeflere yönelik taarruz görevleri için geliştirildiği ifade ediliyor.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) bünyesindeki Araştırma, Teknolojik Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (KETAK) tarafından geliştirilen Arpyia, “Yunan tasarımı ve üretimi” olduğu iddia edilen bir “hassas vuruş silah sistemi” olarak tanımlanıyor. Yerel basında mini seyir füzesi ve kamikaze İHA olarak da adlandırılan sistem, ilk kez Ekim 2026’da Selanik’te düzenlenen 28 Ekim geçit töreninde kamuoyuna tanıtılmıştı. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Arpyia, Aether Aeronautics tarafından geliştirilen NMS-2 hava hedefi temel alınarak tasarlandı. Bununla birlikte harp başlığının entegre edilmesi ve uçuş süresinin artırılması amacıyla sistemin gövde uzunluğu ve çapının artırıldığı belirtildi.
400 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu iddia edilen sistemin, ataletsel navigasyon (INS) ve GPS destekli seyrüsefer kullanarak önceden programlanan uçuş rotasını takip edebildiği öne sürülüyor. Ayrıca alçak irtifada uçuş ve otonom navigasyon kabiliyetlerine de sahip olduğu ifade ediliyor. Sistemde bulunan haberleşme altyapısı sayesinde uzaktan uçuş kontrolü gerçekleştirilebilirken uçuş parametrelerinin değiştirilmesi ve görev sırasında hedefin yeniden belirlenmesinin de mümkün olduğu yerel basında bildirilmekte. 50 kilogram ağırlığında bir harp başlığıyla donatılacak Arpyia’nın komuta ve haberleşme merkezleri, hava savunma bataryaları, su üstü unsurları, mühimmat depoları ve lojistik destek birlikleri gibi stratejik hedeflere karşı kullanılabilmesi öngörülüyor.
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