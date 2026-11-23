Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) bünyesindeki Araştırma, Teknolojik Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (KETAK) tarafından geliştirilen Arpyia, “Yunan tasarımı ve üretimi” olduğu iddia edilen bir “hassas vuruş silah sistemi” olarak tanımlanıyor. Yerel basında mini seyir füzesi ve kamikaze İHA olarak da adlandırılan sistem, ilk kez Ekim 2026’da Selanik’te düzenlenen 28 Ekim geçit töreninde kamuoyuna tanıtılmıştı. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Arpyia, Aether Aeronautics tarafından geliştirilen NMS-2 hava hedefi temel alınarak tasarlandı. Bununla birlikte harp başlığının entegre edilmesi ve uçuş süresinin artırılması amacıyla sistemin gövde uzunluğu ve çapının artırıldığı belirtildi.