Uzmanlar açıkladı: Besinleri bu şekilde sakın tüketmeyin!

Lezzetle tükettiğimiz yemekleri yaparken ve saklarken yaptığımız bazı hatalar besin değerinin azalmasına, hatta tamamen yok olmasına sebebiyet verebilir. İnsan yaşamının devamı için vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin büyük bir kısmını tükettiği besinlerden alıyor. Özellikle koronavirüs salgınında, bağışıklığı destekledikleri için C vitamini, B2 ve folik asit gibi bileşenler daha da önem kazandı. Peki besinlerin değerlerini korumak için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz besinlerin değerinin kaybolmasına yol açan 10 hatalı alışkanlığı açıkladı şu uyarılarda bulundu; YANLIŞ: Sebze ve meyvelerin kabuklarını soymak - DOĞRUSU: Birçok vitamin ile mineral, sebze ve meyvelerin özellikle dış yapraklarında, kabuklarında veya kabuklarının hemen altındaki iç kısımlarında yer alıyor. Bunlar, vitamin ve mineralin yanı sıra lif almamıza da sağlıyor. Bundan dolayı sebze ve meyvelerin yenilebilen kabuklarını soymayın. Eğer soymanız gerekiyorsa mümkün olduğunca ince soymaya özen gösterin. Ancak dikkat! Meyve ve sebzeleri bol suyla yıkayın ve sebze fırçalarıyla fırçalayın ki üzerinde zirai ilaç kalıntısı kalmasın.