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Sağlık
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Uzmanlar açıkladı: Besinleri bu şekilde sakın tüketmeyin!

2020-09-22 07:39:16
Uzmanlar açıkladı: Besinleri bu şekilde sakın tüketmeyin!

Lezzetle tükettiğimiz yemekleri yaparken ve saklarken yaptığımız bazı hatalar besin değerinin azalmasına, hatta tamamen yok olmasına sebebiyet verebilir. İnsan yaşamının devamı için vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin büyük bir kısmını tükettiği besinlerden alıyor. Özellikle koronavirüs salgınında, bağışıklığı destekledikleri için C vitamini, B2 ve folik asit gibi bileşenler daha da önem kazandı. Peki besinlerin değerlerini korumak için dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz besinlerin değerinin kaybolmasına yol açan 10 hatalı alışkanlığı açıkladı şu uyarılarda bulundu; YANLIŞ: Sebze ve meyvelerin kabuklarını soymak - DOĞRUSU: Birçok vitamin ile mineral, sebze ve meyvelerin özellikle dış yapraklarında, kabuklarında veya kabuklarının hemen altındaki iç kısımlarında yer alıyor. Bunlar, vitamin ve mineralin yanı sıra lif almamıza da sağlıyor. Bundan dolayı sebze ve meyvelerin yenilebilen kabuklarını soymayın. Eğer soymanız gerekiyorsa mümkün olduğunca ince soymaya özen gösterin. Ancak dikkat! Meyve ve sebzeleri bol suyla yıkayın ve sebze fırçalarıyla fırçalayın ki üzerinde zirai ilaç kalıntısı kalmasın.

#1
Foto - YANLIŞ: Gıdaları uzun süre suda bekletmek DOĞRUSU: Özellikle çilek, dut, ıspanak ve dereotu gibi ince zarlı sebze ve meyvelerin uzun süre suda bekletilmemesi gerekir. Çünkü bazı vitaminler suda çözünürler, neticede de besin değerleri azalabilir. Bu tür ince zarlı sebze ve meyveleri suda çok bekletmeden, akan suyun altında yıkayın.

YANLIŞ: Gıdaları uzun süre suda bekletmek DOĞRUSU: Özellikle çilek, dut, ıspanak ve dereotu gibi ince zarlı sebze ve meyvelerin uzun süre suda bekletilmemesi gerekir. Çünkü bazı vitaminler suda çözünürler, neticede de besin değerleri azalabilir. Bu tür ince zarlı sebze ve meyveleri suda çok bekletmeden, akan suyun altında yıkayın.

#2
Foto - YANLIŞ: Yeşil yapraklı sebzeleri su ile pişirmek DOĞRUSU: Sebze yemeğine su konulduğu oranda vitamin kaybı oluyor. Zaten ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin su oranları çok fazla. Dolayısıyla yeşil yapraklı sebzeleri, suyu koruyabilen derecelerde, hiç su ilave etmeden pişirmeye özen gösterin.

YANLIŞ: Yeşil yapraklı sebzeleri su ile pişirmek DOĞRUSU: Sebze yemeğine su konulduğu oranda vitamin kaybı oluyor. Zaten ıspanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin su oranları çok fazla. Dolayısıyla yeşil yapraklı sebzeleri, suyu koruyabilen derecelerde, hiç su ilave etmeden pişirmeye özen gösterin.

#3
Foto - YANLIŞ: Uzun süre pişirme yapmak DOĞRUSU:

YANLIŞ: Uzun süre pişirme yapmak DOĞRUSU: "B vitaminleri ve C vitamini gibi bazı vitaminler ısıyla kolayca kayba uğruyorlar" diyerek uyaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, şunları ifade ediyor; "Dolayısıyla sebzeleri mümkün olduğunca kısa sürede ve diriliği korunacak şekilde pişirmeye dikkat edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak pişirdiğinizde ise buhar kaybolmayacak ve pişme süresi kısalacaktır. Bu sayede vitamin kaybı daha az olacaktır."

#4
Foto - YANLIŞ: Yumurtayı uzun süre haşlayarak pişirmek DOĞRUSU: Biyoyararlılığı en yüksek besinlerden olan yumurta, sarısının çevresinde yeşil renkte demir sülfür halkası oluşacak kadar uzun süre haşlanmamalı. Bu demir sülfür halkası oluşumu yumurtadaki demirden faydalanmaya engel oluyor. Fakat yumurtayı biotin vitamininin iyi emilmesi ve gıda güvenliği için çiğ de sakın tüketmeyin. İdeal olarak 4-7 dakika haşlamanız yeterlidir.

YANLIŞ: Yumurtayı uzun süre haşlayarak pişirmek DOĞRUSU: Biyoyararlılığı en yüksek besinlerden olan yumurta, sarısının çevresinde yeşil renkte demir sülfür halkası oluşacak kadar uzun süre haşlanmamalı. Bu demir sülfür halkası oluşumu yumurtadaki demirden faydalanmaya engel oluyor. Fakat yumurtayı biotin vitamininin iyi emilmesi ve gıda güvenliği için çiğ de sakın tüketmeyin. İdeal olarak 4-7 dakika haşlamanız yeterlidir.

#5
Foto - YANLIŞ: Haşlama sularını dökmek DOĞRUSU: Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sebzelerin haşlandığı suyun dökülmemesi gerektiğini belirterek,

YANLIŞ: Haşlama sularını dökmek DOĞRUSU: Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz sebzelerin haşlandığı suyun dökülmemesi gerektiğini belirterek, "Sebze suyu dökülürse, C vitamini, B2, folik asit gibi suda eriyen vitaminlerin büyük bir kısmı suya geçtikleri için besin değeri kaybı çok fazla oluyor. Dilerseniz sebzelerin pişme suyunu çorbalara, yemeklere ve soslara da ekleyebilirsiniz" tavsiyesinde bulunuyor.

#6
Foto - YANLIŞ: Sebze ve meyveleri çok ince doğramak DOĞRUSU: “Besin kaybının temel sebebi oksijen, ışık ve ısıdır. Meyve ve sebzelerin iç kısımları oksijen ile ışıktan korunurken, kesildiklerinde bunlara maruz kalıyorlar.” Uyarısında bulunan diyetisyen Tokgöz

YANLIŞ: Sebze ve meyveleri çok ince doğramak DOĞRUSU: “Besin kaybının temel sebebi oksijen, ışık ve ısıdır. Meyve ve sebzelerin iç kısımları oksijen ile ışıktan korunurken, kesildiklerinde bunlara maruz kalıyorlar.” Uyarısında bulunan diyetisyen Tokgöz "Dolayısıyla ne kadar çok ince doğrarsanız vitamin ve mineral içerikleri de o kadar çok azalır" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, şu öneride bulunuyor: "Sebzeleri büyük parçalar halinde ve ezmeden doğrayın ki besin kaybınız az olsun. Ayrıca kesilmiş meyve ve sebzeleri taze olarak tüketerek ya da serin ve kapalı bir kapta muhafaza ederek kaybı en aza indirebilirsiniz" dedi.

#7
Foto - YANLIŞ: Meyve ve sebze suyunu bekletmek DOĞRUSU: Sebze ve meyvelerin sularını sıktıktan hemen sonra tüketin, depolamayın. Suyu sıkılan sebze ile meyvelerin ışık ve oksijenle temasları artacağı için vitamin içerikleri kayba uğruyor ve posa içerikleri de azalıyor. Bu nedenle meyvenin kendisini bütün olarak tüketmek en besleyici yoldur.

YANLIŞ: Meyve ve sebze suyunu bekletmek DOĞRUSU: Sebze ve meyvelerin sularını sıktıktan hemen sonra tüketin, depolamayın. Suyu sıkılan sebze ile meyvelerin ışık ve oksijenle temasları artacağı için vitamin içerikleri kayba uğruyor ve posa içerikleri de azalıyor. Bu nedenle meyvenin kendisini bütün olarak tüketmek en besleyici yoldur.

#8
Foto - YANLIŞ: Kuru baklagilleri süt grubuyla tüketmek DOĞRUSU: Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi kuru baklagilleri süt ürünleriyle tükettiğinizde demir emiliminde azalma olabiliyor. İyi bir non-hem demir (bitkisel kaynaklı demir)kaynağı olan kuru baklagilleri yeşillik, biber ve limon gibi C vitamini kaynaklarıyla tüketmek demir emilimini arttırıyor ve bu mineralden maksimum fayda sağlanmasına yardım ediyor.

YANLIŞ: Kuru baklagilleri süt grubuyla tüketmek DOĞRUSU: Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi kuru baklagilleri süt ürünleriyle tükettiğinizde demir emiliminde azalma olabiliyor. İyi bir non-hem demir (bitkisel kaynaklı demir)kaynağı olan kuru baklagilleri yeşillik, biber ve limon gibi C vitamini kaynaklarıyla tüketmek demir emilimini arttırıyor ve bu mineralden maksimum fayda sağlanmasına yardım ediyor.

#9
Foto - YANLIŞ: Sebzeleri kapalı torbada saklamak DOĞRUSU: Sebzelerin nefes almaya ihtiyaçları var. Bu yüzden sebze koyduğunuz plastik torbalarda delikler açmanız ya da sebzeleri file torbalarda saklamanız en doğrusu. Ayrıca hepsini dar bir alanda sıkışık bir şekilde saklamanız da sebzelerin hızla bozulmasına yol açacaktır

YANLIŞ: Sebzeleri kapalı torbada saklamak DOĞRUSU: Sebzelerin nefes almaya ihtiyaçları var. Bu yüzden sebze koyduğunuz plastik torbalarda delikler açmanız ya da sebzeleri file torbalarda saklamanız en doğrusu. Ayrıca hepsini dar bir alanda sıkışık bir şekilde saklamanız da sebzelerin hızla bozulmasına yol açacaktır

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