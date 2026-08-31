Altında büyük düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 6 milyon 844 bin 100 lira, en yüksek 7 milyon 127 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.