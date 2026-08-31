Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nda Yerel Uygulamalar ve Sorunlar Valiler Oturumu’nda Ele Alındı, Saha Deneyimleri Ortak Zeminde Buluştu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’nın kültürden çok bir deniz-güneş turizmi şehri olduğunu belirterek, “Manavgat’ta bir tesiste bir atık boşalımı oldu. Türkiye’den o kadar uzaklara gitti ki, Rusya’da, Almanya’da, İngiltere’de manşet oldu ve hemen rezervasyon iptalleri oldu. Kemer ve Alanya’ya niye vuruyor? Çünkü onlar iki uçtalar. İnsanlar denize girerken plastik çöp yığınları ile karşılaşıyorlar. Bizim sadece yüzde 1’lik rezervasyon iptali 300 milyon dolara malolur. Geri dönüşüm sektörünün tamamını toplayın, bizim yüzde 1’lik kaybımızı karşılamaz” dedi. “Kalıcı Çözüm Güçlü Altyapı, Güvenilir Veri ve Sürekli İzlemeyle Mümkün” Adana Valisi Mustafa Yavuz, “Adana tarım şehri olduğu kadar da sanayi şehir. Adana ülkemizin önde gelen sanayi üretim şehirlerinden biri. Biz plastik kirliliğini toprak, su, gıda, insan sağlığı ve Akdeniz arasında uzanan tek bir çevresel zincir olarak ele alıyoruz. Adana’da toprağı korumadan suyu, nehirlerimizi korumadan da denizlerimizi koruyamayız. Kalıcı çözümün güçlü altyapı, güvenilir veri ve sürekli izlemeyle mümkün olacağına inanıyoruz. Teknik ekip oluşturduk. İl Eylem Planı hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.