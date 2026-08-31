Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nda Yerel Uygulamalar ve Sorunlar Valiler Oturumu’nda Ele Alındı, Saha Deneyimleri Ortak Zeminde Buluştu

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nda Yerel Uygulamalar ve Sorunlar Valiler Oturumu’nda Ele Alındı, Saha Deneyimleri Ortak Zeminde Buluştu
Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen Valiler Oturumu’nda, illerdeki plastik atık yönetimi, yerel uygulamalar, bölgesel farklılıklar ve merkezî–yerel koordinasyon ihtiyaçları değerlendirildi. Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Türkiye’den dünyaya yayılan Sıfır Atık vizyonu, yerelden ulusala uzanan güçlü bir çevre hareketi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayış doğrultusunda düzenlenen Gelecek İçin Sıfır Atık – Ortak Akıl Platformu Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, plastik kirliliğiyle mücadelede merkezi politikalar ile yerel uygulamaların birlikte değerlendirilmesine imkân sağlıyor.