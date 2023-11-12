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Sağlık
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Uzmanından önemli tavsiye! Yalnızca 1 tatlı kaşığı boğaz ağrısını kesiyor

2023-11-12 12:44:53
Uzmanından önemli tavsiye! Yalnızca 1 tatlı kaşığı boğaz ağrısını kesiyor

Sonbaharla birlikte boğaz ağrısı sorunu yaşayanların sayısı arttı. Uzman isim, boğaz ağrısına karşı doğal çözüm yolunu açıkladı.

#1
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Yalnızca 1 tatlı kaşığı boğaz ağrısını kesiyor

Kış mevsiminde artış gösteren boğaz ağrısı hakkında konuşan Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, ağrıya karşı vücudu koruyan doğal çözümleri açıkladı. Boğaz ağrısının doğal yollar ile de tedavi edilebildiğini aktaran uzman isim boğaz ağrısına ve tahrişine iyi gelen yöntemleri sıraladı.

#2
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Yalnızca 1 tatlı kaşığı boğaz ağrısını kesiyor

Enfeksiyonların yol açtığı boğaz ağrısına zaman zaman ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, bulantı ve baş ağrısının da eşlik ettiğini dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Boğaz ağrısına, virüslerin varlığı, bakteriyel enfeksiyonlar ve diğer dış etkenler sebep olabilir. Viral enfeksiyonların sebep olduğu boğaz ağrısı, tıbbi tedavi uygulanmakla beraber, bazen de kendiliğinden düzelen bir durumdur. Bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan boğaz ağrısı ise antibiyotik ilaçlar veya besinler yardımıyla tedavi edilmektedir. Bunun haricinde yeteri kadar dinlenmek, uyumak, yüksek sesle konuşmamak da boğaz ağrısıyla başa çıkmanın yollarındandır" diye belirtti.

#3
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Yalnızca 1 tatlı kaşığı boğaz ağrısını kesiyor

Boğaz ağrısını hafifleten ve ağrıya iyi gelen besinler hakkında bilgi veren Ciğerli, "Sık sık su tüketimi boğazın kurumasını ve tahriş olmasını önlemektedir. Zencefili 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp sabahları tüketebilir. Asetik asit içeriğinden dolayı sirke boğazdaki bakterileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. 1 çay bardağı ılık suya atılmış 2 çorba kaşığı sirke ile gargara yapmak yeterli olacaktır'' diye açıkladı.

#4
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Yalnızca 1 tatlı kaşığı boğaz ağrısını kesiyor

İyotsuz tuz ile yapılan gargaranın bakteriler ile savaşmada etkili olduğunun altını çizen Ciğerli, "1 fincan ılık suya 1 çay kaşığı iyotsuz tuz atılarak hazırlanabilir" dedi.

#5
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Yalnızca 1 tatlı kaşığı boğaz ağrısını kesiyor

Antienflamatuvar özelliğiyle ıhlamurun iltihaplanmayı önlediğini sözlerine ekleyen Ciğerli, ''Ihlamur iltihaplanmayı önler ve doğal antienflamatuvar özellik gösterir. Ihlamur çayı tüketimi de boğaz enfeksiyonlarıyla başa çıkmada etkili olacaktır. Soğan ve sarımsak da en güçlü doğal antibiyotik kaynaklarındandır. Bu besinlerin tüketimi hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla başa çıkmada son derece önemlidir" ifadelerine yer verdi.

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