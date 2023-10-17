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Uzmanından önemli tavsiye! Mevsim geçişlerinde bu gıdaları eksik etmeyin
Sağlık
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Uzmanından önemli tavsiye! Mevsim geçişlerinde bu gıdaları eksik etmeyin

2023-10-17 16:44:09
Uzmanından önemli tavsiye! Mevsim geçişlerinde bu gıdaları eksik etmeyin

Mevsim geçişlerinde sağlıklı kalabilmek için güçlü bir bağışıklığa ihtiyaç duyulur. Güçlü bağışıklık içinse beslenmeye özen göstermek gerekir... İşte, mevsim geçişlerinde tüketilmesi gerekenler...

#1
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Mevsim geçişlerinde bu gıdaları eksik etmeyin

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Hasan Basri Savaş, mevsim değişikliklerinde dengeli beslenme önemine dikkat çekerek, "En az işlemden geçmiş, ulaşabildiğimiz en doğal halinde meyve, sebze, et, yağ ve diğer ürünlerle yemekler yapılmalıdır. Taze, doğal ve mevsiminde olan gıdaları tercih etmeli ve bunları sofraya sunarken en az işlemden geçirmeyi adet edinmeliyiz" dedi.

#2
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Mevsim geçişlerinde bu gıdaları eksik etmeyin

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Hasan Basri Savaş, mevsim değişimine bağlı olarak virüslerden kaynaklı grip, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok yaygın görülmekte olduğunu söyledi. Bu enfeksiyonların uzun sürdüğü, yıpratıcılığı ve özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler açısından ciddi sorunlara yol açtığı dikkate alındığında hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin çok önemli olduğu anlaşılmakta olduğunu belirten Dr. Savaş, bağışıklık sisteminin kişiyi hastalıklara karşı koruyan çok önemli bir bariyer olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Mevsim geçişlerinde bu gıdaları eksik etmeyin

Bağışıklığı güçlendirmek için elde olan en önemli faktör doğal ve sağlıklı beslenme olduğunu aktaran Dr. Savaş, şöyle konuştu: "Hastalıklardan korunmak için öncelikle sağlıklı bir gıda içeriğine sahip yemekler ve içecekler tüketilmelidir. İçeriğini bilmediğimiz ve araştırmadığımız işlenmiş, paketli gıdalardan kaçınalım. En az işlemden geçmiş, ulaşabildiğimiz en doğal halinde meyve, sebze, et, yağ ve diğer ürünlerle yemekler yapılmalıdır. Taze, doğal ve mevsiminde olan gıdaları tercih etmeli ve bunları sofraya sunarken en az işlemden geçirmeyi adet edinmeliyiz. Aşırı ısıda pişirmeye, çok yüksek sıcaklıklarda kızartmaya, tekrar kullanılan yağlarda yemek hazırlamaya son vermeliyiz. İçecek tercihlerimizde de en doğal, katkısız ve saf haliyle; su, ayran, soda, şalgam ve süt gibi seçenekleri dikkate almalıyız."

#4
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Mevsim geçişlerinde bu gıdaları eksik etmeyin

Güçlü bir bağışıklık için vücudun sıvı ihtiyacının düzenli karşılanması gerektiğini dile getiren Dr. Savaş, "Havalar soğumaya başladıkça susama hissi azalsa da düzenli ve yeterli sıvı alımına çok dikkat edelim. Bol su içilmesi, özellikle kış aylarında ihmal edilebilen ve bağışıklık için önemi büyük olan diğer bir faktördür. İşlenmemiş, doğal kaynak suyunu günde en az 2 litre olacak şekilde, bireysel ihtiyacımıza göre içmek hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi destekleyecektir." diye konuştu.

#5
Foto - Uzmanından önemli tavsiye! Mevsim geçişlerinde bu gıdaları eksik etmeyin

Turşu, yoğurt, peynir, sirke, şalgam, boza ve benzeri gıdaların sofradan eksik edilmemesini vurgulayan Dr. Savaş, "Vitamin alımının en iyi ve faydalı yolunun taze ve doğal sebzeler olduğunu unutmadan soframızda salataları baş tacı yapmalıyız. Meyveleri mevsiminde ve ölçülü olmak kaydıyla düzenli ve çeşitli içerikte yemeliyiz. Günlük asgari 400 gram taze meyve ve sebze yenmesi bağışıklığı güçlendirecek önemli bir tedbirdir. Süt, yumurta, yoğurt, peynir, et, tavuk ve balık gibi temel hayvansal gıdaların düzenli ve yeterli miktarda alınması protein kalitesi açısından ve bağışıklık için çok önemlidir" şeklinde konuştu.

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