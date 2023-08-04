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Sağlık
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Uzmanından altın tavsiye! Bu yöntemle tığ gibi olacaksınız

2023-08-04 08:57:53
Uzmanından altın tavsiye! Bu yöntemle tığ gibi olacaksınız

Prof. Dr. Vedat Göral, son zamanlarda popüler hale gelen ‘Karpuz ve kavun çekirdeği’ ile zayıflama yöntemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Uzmanından altın tavsiye! Bu yöntemle tığ gibi olacaksınız

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, son zamanlarda zayıflama trendlerinden biri olan karpuz ve kavun çekirdeğine karşı önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Vedat Göral, kilo artışının ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirterek “Hareketsiz yaşam, asitli ve kalorisi yüksek içecekler, hamurlu gıdalar, fastfood tüketmek, bazı katkı maddeleri gibi nedenler kilo artışına neden olur. Kadınlar kilolardan kurtulmak için arayış halindeler. Bunlardan biri de kavun, karpuz çekirdeği yiyerek zayıflama. Aslında dozunda ve usulüne uyarak yenirse bu mümkündür. Çünkü organik kavun ve karpuz çekirdeğinde yüksek lif oranı olduğundan, yedikten hemen sonra doygunluk sağlar. Karpuz ve kavun çekirdeği tüketenlerde fazla yemek yemek ve abur cubur atıştırmak daha az görülür” diye konuştu.

#2
Foto - Uzmanından altın tavsiye! Bu yöntemle tığ gibi olacaksınız

Özellikle kavun çekirdeğinin düşük kaloriye sahip olduğuna işaret eden Prof. Dr. Göral, şu şekilde devam etti: “Bir avuç kavun çekirdeği 23 kaloriye sahiptir. Kavun ve karpuz çekirdeği ara öğün olarak tüketilmelidir. Buradaki amaç ara öğünlerde tatlı, meyve, hamurlu gıda ve kalorisi yüksek gıda veya içecek tüketmemektir. Karpuz çekirdeği 30 gram kadar olacak şekilde ara öğünde tüketilmelidir. 30 gram karpuz çekirdeğinde 158 kalori bulunur. Bu nedenle ara öğünde kalorisi yüksek gıda tüketmek yerine, abartmamak şartıyla kavun ve karpuz çekirdeği yemek, içerdiği yüksek lif nedeni ile tok tutar. Kavun çekirdeği ayrıca idrar söktürücü etki de yapar vücuttaki toksinleri atar, detoksifikasyon yapar.”

#3
Foto - Uzmanından altın tavsiye! Bu yöntemle tığ gibi olacaksınız

Prof. Dr. Göral, kavun ve karpuz çekirdeğini özellikle acıkınca tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, “Zengin lif içeriği nedeni ile kavun ve karpuz sizi tok tutar, böylece kalorisi yüksek gıda yemenize engel olur. Kavun ve kapuz çekirdeği az miktarda da olsa, demir ve vitamin de içerir.

#4
Foto - Uzmanından altın tavsiye! Bu yöntemle tığ gibi olacaksınız

Ara öğünlerde kavun veya karpuz yemek yerine, belirtirken miktarlarda kavun ve karpuz çekirdeğinin yenmesi kilo vermede daha yararlıdır.

#5
Foto - Uzmanından altın tavsiye! Bu yöntemle tığ gibi olacaksınız

Kavun çekirdeği metabolizmayı hızlandırır, yaklaşık 20 dakika kavrulup soğuduktan sonra tüketilmelidir. Karpuz çekirdeği stres ve depresyona da iyi geldiğinden, stres ve depresyon nedeni ile kalori alınmasına hatta yemek yenmesine de engel olur” dedi.

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