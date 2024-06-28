Uzmanı, sıcak çarpmasına karşı uyardı

Bilinç bulanıklığında bilinç kaybına kadar gidebilen durumlar görmekteyiz. Genellikle sıcak çarpmalarında ilk önce kişiyi serin bir yere almalıyız. Bununla ilgili de soğutma mekanizması olarak soğuk suya daldırabiliriz. Ya da ıslatılmış havlu ya da çarşafı vücudun belirli yerlerine sarabiliriz. Burada amaç vücudu bir an önce sıcak ortamdan uzaklaştırıp serin ortama getirmektir. Hastanın bilinci açıksa su içmeye teşvik edebiliriz. Ama eğer bilinç kapalıysa hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemeliyiz” dedi. Özel, 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: