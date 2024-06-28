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Sağlık
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Uzmanı, sıcak çarpmasına karşı uyardı

2024-06-28 09:55:14
Uzmanı, sıcak çarpmasına karşı uyardı

Yaz aylarının gelişiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, beraberinde sağlık risklerini de getiriyor. Uzmanlar, son günlerde artan sıcaklıklara karşı uyarılarda bulunarak, sıcak çarpmasının birçok hastalığa yol açabileceğini vurguladı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Özel, sıcak çarpması ile ilgili yaptığı açıklamada, özellikle vücut ısısının 40 dereceye çıkmasıyla hayati riske neden olacak durumların olduğunu söyledi.

#1
Foto - Uzmanı, sıcak çarpmasına karşı uyardı

Sıcak çarpmasının belirtilerini sıralayan Dr. Özel, “Sıcak çarpması vücut ısısının yüksek derecelere çıkması ve bu yüksek derecelerle vücudun başa çıkamaması olayıdır. Genellikle sıcak ve nemli havalarda ortaya çıkar. Uzun süre sıcakta kalmadan veya ağır egzersiz yapanlarda görülen bir durumdur. Sıcak çarpmasının belirtileri genellikle basit baş ağrısı ve baş dönmesiyle başlayıp kas kramplarına, bulantı ve kusmalara kadar gidebilir. Özellikle bilinç değişikliğine de neden olabilir.

#2
Foto - Uzmanı, sıcak çarpmasına karşı uyardı

Bilinç bulanıklığında bilinç kaybına kadar gidebilen durumlar görmekteyiz. Genellikle sıcak çarpmalarında ilk önce kişiyi serin bir yere almalıyız. Bununla ilgili de soğutma mekanizması olarak soğuk suya daldırabiliriz. Ya da ıslatılmış havlu ya da çarşafı vücudun belirli yerlerine sarabiliriz. Burada amaç vücudu bir an önce sıcak ortamdan uzaklaştırıp serin ortama getirmektir. Hastanın bilinci açıksa su içmeye teşvik edebiliriz. Ama eğer bilinç kapalıysa hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istemeliyiz” dedi. Özel, 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

#3
Foto - Uzmanı, sıcak çarpmasına karşı uyardı

“Genellikle 65 yaş ve üstü hastalar, 0-1 yaş ile küçük yaş grubundaki çocuklar sıcak çarpmalarında risk grubundadır. Özellikle yaşlı olmasa bile kalp, hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi durumlar da risk grubundadır. Aynı şekilde aşırı kilolu kişiler de risk grubundadır. Zorunlu olmadıkça yaz dönemlerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamalıyız. Eğer dışarı çıkıyorsak bol giysiler kullanmak zorundayız. Eğer sıcak çarpmasıyla ilgili bir öngörü varsa sık duş alınabilir.”

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