2024-06-28 09:55:14 Uzmanı, sıcak çarpmasına karşı uyardı
Yaz aylarının gelişiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, beraberinde sağlık risklerini de getiriyor. Uzmanlar, son günlerde artan sıcaklıklara karşı uyarılarda bulunarak, sıcak çarpmasının birçok hastalığa yol açabileceğini vurguladı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Özel, sıcak çarpması ile ilgili yaptığı açıklamada, özellikle vücut ısısının 40 dereceye çıkmasıyla hayati riske neden olacak durumların olduğunu söyledi.