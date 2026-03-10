  • İSTANBUL
İşte bu hiç beklenmiyordu! Sürpriz ülkeden Türkiye'ye gemi siparişi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Danimarkalı tanker şirketi Rederiet MH Simonsen kritik noktadaki çalışmalar için Türkiye'den iki adet gemi siparişi verdi. Siparişle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Danimarkalı tanker şirketi Rederiet MH Simonsen, filosunu yenileme çalışmaları kapsamında Türkiye’de yeni gemi siparişi verdi. Şirket, iki adet polar sınıf tanker için bir Türk şirket ile anlaşma yaptı.

Yeni inşa edilecek tankerlerin dizel-elektrik tahrik sistemine sahip olacağı ve her birinin yaklaşık 3.500 dwt yük taşıma kapasitesine sahip olacağı açıklandı. Gemiler, kutup koşullarında faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlanacak ve böylece şirketin kuzey sulardaki operasyonlarına daha fazla esneklik kazandıracak.

1931 yılında kurulan aile şirketi Rederiet MH Simonsen, bugün 2.000 ila 7.000 dwt arasında değişen kapasitelere sahip 10’dan fazla tankerden oluşan bir filo işletiyor. Şirketin gemileri ağırlıklı olarak Avrupa’daki küçük tanker pazarında faaliyet gösteriyor ve bitkisel yağlar, yağ türevleri, melas, etanol ve gübre bağlantılı ürünlerin taşınmasında kullanılıyor.

Filonun bir bölümü zaman zaman Arktik sularda da görev yapıyor. Özellikle Orasila adlı tanker ve zaman zaman Oratank, Grönland hattında temiz petrol ürünleri taşımacılığında kullanılıyor.

Şirket yetkilileri, yeni gemilerin buz sınıfı tonajın sıkça talep edildiği kuzey pazarlarında şirketin varlığını güçlendireceğini belirtiyor. Danimarka’nın Svendborg kentinde bulunan şirket, kurucu Martin Hjorth Simonsen’in oğlu Lars Hjorth Simonsen tarafından yönetiliyor ve ticari operasyonlarını kendi chartering departmanı aracılığıyla yürütüyor.

KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

