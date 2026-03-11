  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu
Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu

Emekli Albay Eray Güçlüer, Türkiye'yi hedef alan ve peş peşe düşürülen İran füzeleriyle ilgili ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

Foto - Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta günü başlayan savaşın ardından İran; İsrail ve ABD'nin üslerinin olduğu ülkelere ve bölgedeki bazı güçlere misilleme saldırıları yapıyor.

Foto - Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu

Hatırlanacağı üzere, 4 Mart günü İran'dan ateşlendiği belirtilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca havada imha edilmişti. Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen mühimmat inceleme altına alınmıştı.

Foto - Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiç kimse komşuluk hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalı" demişti. Son olarak 9 Mart'ta Gaziantep'in Güneyşehir Bölgesi’ne bir füze parçası düştü. Milli Savunma Bakanlığı, yaşananlara ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Foto - Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir."

Foto - Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu

Ülke Tv ekranlarında konuşan eski Albay Eray Güçllüer, "'Siper İran füzesini vuramayacağı için NATO vurdu" şeklinde skandal yorumlara tepki gösterdi.

Foto - Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu

Eray Güçlüer yaptığı açıklamada, "İran ile ABD savaşıyor. ABD NATO üyesi olduğumuz için devreye girip füzeyi düşürnüş. 'Ben niye çıkıp vurmayın' diyeyim. 'Siper İran füzesini vuramayacağı için NATO vurdu' şeklindeki söylem çok yanlış, haddini aşan bir şey bu. Bizim Siper Blok1'ler şu an çalışıyor. 150 kilometre menzilli ve 30 km dikey irtifası var. Siper Blok1'ler şu an sınırda. Siper 2 geliyor. 30 bin metreden geçen her şeyi vurur. Bizim orada hava kuvvetlerimiz var. F-16'lara takdığımız Gökdoğan füzelerimiz var. Menzili 200 kilometre. Bu hava hava füzesi, havadaki füzeyi vurmak için tasarlandı. Bunlar envanterde. Bizim hava tehditlerini bertaraf etmede herhangi bir sorunumuz bulunmuyor" dedi.

