Siper hava savunma sistemiyle ilgili çıkan söylentiler eski albayı çileden çıkardı: Haddini aşan bir şey bu

Eray Güçlüer yaptığı açıklamada, "İran ile ABD savaşıyor. ABD NATO üyesi olduğumuz için devreye girip füzeyi düşürnüş. 'Ben niye çıkıp vurmayın' diyeyim. 'Siper İran füzesini vuramayacağı için NATO vurdu' şeklindeki söylem çok yanlış, haddini aşan bir şey bu. Bizim Siper Blok1'ler şu an çalışıyor. 150 kilometre menzilli ve 30 km dikey irtifası var. Siper Blok1'ler şu an sınırda. Siper 2 geliyor. 30 bin metreden geçen her şeyi vurur. Bizim orada hava kuvvetlerimiz var. F-16'lara takdığımız Gökdoğan füzelerimiz var. Menzili 200 kilometre. Bu hava hava füzesi, havadaki füzeyi vurmak için tasarlandı. Bunlar envanterde. Bizim hava tehditlerini bertaraf etmede herhangi bir sorunumuz bulunmuyor" dedi.