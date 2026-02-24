Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı

Bayram, Hizbullah’ın Türkiye’yi bölgesel nüfuzu olan önemli bir ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye ve Türk halkıyla istikrarlı ilişkiler sürdürmek istediklerini söyledi. Bayram, bölgedeki dengelerin sağlanması için Arap ülkelerinin İran ve Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. Hizbullah’ın bir fikir ve aksiyon kuruluşu olduğunu aktaran Mustafa Bayram, “Hizbullah bir fikirdir. Hakikat, irade ve inanç olduğu sürece fikirler ölmez.” dedi.