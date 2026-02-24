Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı
Lübnan Çalışma eski Bakanı Mustafa Bayram, Akit TV’ye yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail’in saldırganlığı sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını savundu. Akit TV muhabiri Mahmut Muslihan’ın sorularını yanıtlayan Bayram, ABD’yi bölgedeki İsrail politikalarının “resmi sponsoru” olmakla suçlarken, Türkiye ile istikrarlı ilişkiler istediklerini ve olası bir saldırının bölge genelinde çatışmayı tetikleyebileceğini ifade etti.