  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altının kilogram fiyatı düştü! Hızlı tüketilen besinler öncesi... İftardan sonra sakız çiğnemenin 5 faydası İçişleri Bakanı Çiftçi ‘Külliye'de Ramazan’ etkinliğine katıldı 2.500 Kişi Aynı Sofrada: SBÜ’de Tarihi Ramazan Buluşması Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı Paramount, teklifini artırdı! Warner Bros. Discovery incelemeye aldı Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi... Milli Muharip Uçak, KAAN Teknoloji Tesisi'nde yeni dijital yetenekler kazanacak
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı

Lübnan Çalışma eski Bakanı Mustafa Bayram, Akit TV’ye yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail’in saldırganlığı sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını savundu. Akit TV muhabiri Mahmut Muslihan’ın sorularını yanıtlayan Bayram, ABD’yi bölgedeki İsrail politikalarının “resmi sponsoru” olmakla suçlarken, Türkiye ile istikrarlı ilişkiler istediklerini ve olası bir saldırının bölge genelinde çatışmayı tetikleyebileceğini ifade etti.

#1
Foto - Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı

Mustafa Bayram, Akit TV’ye yaptığı özel açıklamalarda, Hizbullah’ın silah bırakıp bırakmayacağı, Türkiye ile ilişkiler ve ABD’nin bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayram, Akit TV muhabiri Mahmut Muslihan’ın sorularını yanıtladı.

#2
Foto - Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı

Hizbullah’ın silah bırakıp bırakmayacağına ilişkin soruya Bayram, “Hizbullah meşru bir direniş hareketidir ve bu durum halkların kendini savunma hakkıyla bağlantılıdır. İsrail’in saldırganlığı sona ermeli, işgal bitmeli ve tutsaklar serbest bırakılmalıdır. Saldırganlık ve işgal sürdüğü sürece direniş de olacaktır.” yanıtını verdi.

#3
Foto - Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı

Bayram, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki her İsrail saldırısının “resmi sponsoru” olduğunu öne sürerek, Washington yönetiminin veto yetkisiyle İsrail’i koruduğunu ve bu nedenle bölgedeki direniş hareketlerine müsamaha göstermeyeceğini savundu.

#4
Foto - Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı

Hizbullah’ın faaliyetlerinin Lübnan ile sınırlı olduğunu belirten Bayram, örgütün bölgesel meselelere dair bir vizyonu bulunduğunu ifade etti. Bayram, olası bir geniş çaplı saldırganlığın yalnızca belirli bir ülkeyle sınırlı kalmayacağını, bunun bölge genelinde çatışmayı tetikleyebileceğini dile getirdi.

#5
Foto - Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı

Bayram, Hizbullah’ın Türkiye’yi bölgesel nüfuzu olan önemli bir ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye ve Türk halkıyla istikrarlı ilişkiler sürdürmek istediklerini söyledi. Bayram, bölgedeki dengelerin sağlanması için Arap ülkelerinin İran ve Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. Hizbullah’ın bir fikir ve aksiyon kuruluşu olduğunu aktaran Mustafa Bayram, “Hizbullah bir fikirdir. Hakikat, irade ve inanç olduğu sürece fikirler ölmez.” dedi.

#6
Foto - Lübnanlı Eski Bakan Mustafa Bayram’dan Akit TV’ye özel açıklamalar: Hizbullah Silah Bırakmaz Mesajı

Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bayram, Suriye halkına birlik ve bağımsızlık temennisinde bulunarak, sürekli diyalogdan yana olduklarını ve Suriye’nin İsrail’e karşı güçlü bir Arap devleti olarak varlığını sürdürmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OGUZ TÜRK'Ü

Hizbullah'ın Suriye'de kadına kıza cokuga çocuğa yaptıklarından sonra. bana göre tam bir katil ve terörist bir örgüt.. İslami değil meshepciigi üstün tutanlar Allah'ın lanetine ugrasinlar
TÜM YORUMLARA GİT
Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti
Gündem

Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti

Ağlayan kadını görünce yanına giden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, öğrendiği saygısızlığın cezasını kesti.
Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülke ve Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ortak açıklama geldi. Açıklamada "İsrail’in Batı..
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! "Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!"
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! “Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!”

Yalova’da 14 aylık kızı kucağındayken komşuları tarafından odunla darp edilen Muhammet Baca’ya bir destek de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Okta..
Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Gündem

Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Caydırıcı cezaların olmaması şehir teröristlerini azdırmaya devam ediyor. Son olarak eşkıyalar, 14 aylık bebek ile babasını darp etti. İçişl..
Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!
Aktüel

Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!

ABD’de Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ne bağlı Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi araştırmacıları, Ay’ın küçülmeye devam ettiğini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23