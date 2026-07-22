ABD için alarm zilleri çalıyor! Milyonların merak ettiği soru: Yine kriz mi? Stratejik hamle paniğe yol açtı

ABD açısından bu denemenin en büyük etkisi, SpaceX gibi şirketlerin domine ettiği küresel uzay taşımacılığı pazarında Çin'in giderek daha dişli bir rakip haline gelmesidir. Deniz fırlatmaları, fırlatma yönü ve yörünge seçimi (özellikle ekvatora yakın fırlatma avantajı) açısından kara üslerine göre çok daha büyük bir esneklik sağlar. Çin'in bu teknolojiyi olgunlaştırması, ticari uydu fırlatma maliyetlerini ciddi şekilde düşürecek ve ABD'nin bu alandaki pazar payını tehdit edecektir.