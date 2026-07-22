ABD için alarm zilleri çalıyor! Milyonların merak ettiği soru: Yine kriz mi? Stratejik hamle paniğe yol açtı
Çin, Şanghay açıklarındaki bir deniz platformundan Gravity-1 Y4 roketini ateşleyerek 9 uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Okyanus ortasında gerçekleşen bu fırlatış, hareket kabiliyeti ve izlenme zorluğu nedeniyle ABD'nin ticari uzay tekeline ve küresel güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak görülüyor. Olası kriz anlarında askeri uyduların hızla yenilenebilmesine olanak tanıyan bu hamle, uzay yarışının dünya için giderek daha tehlikeli bir boyuta ulaştığını kanıtlıyor.