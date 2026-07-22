Milli Elektrikli Tren yeni hattında sefere başladı

Melek Meşe de yeni trenle ailece güzel bir yolculuk yaptıklarını belirtti. Çerkezköy'den Uzunköprü'ye geldiklerini dile getiren Meşe, "Eskisine göre daha güzel ve rahat bir yolculuk geçirdik. Gayet iyiydi ben çok memnun kaldım." diye konuştu.