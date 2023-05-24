Uzman isimden uyarı! ‘Maskesiz çıkmayın’

Son olarak tozlu havalarda öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtiler söz konusu olduğu zaman doktora başvurulması gerektiğine dikkat çeken Şenyiğit, şunları kaydetti: “Astım, bronşit, alerjisi olanların ve yaşlıların toz fırtınalı havalarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu havalarda oluşan şikayetler kendini öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum ile gösterir. Bu şikayetleri hastamız bu dönemde eğer yaşıyorsa mutlaka doktora başvurmaları gerekir. Çünkü tozlu havanın etkisinde kalındığı zaman bazen ölümcül krizlere sebep olunabilir. Bunun için toz fırtınalarına dikkat edilmelidir. Bu dönemlerde mümkünse evden çıkmayalım, çıktığımız zaman da maskeyle çıkalım. Bahsettiğim belirtiler olursa mutlaka hekimimize başvuralım.”