Uzman isimden uyarı! ‘Maskesiz çıkmayın’

Toz fırtınalarının çok olduğu dönemlerde daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını belirten Şenyiğit, “Toz fırtınalarının özellikle bazı hastalarda akciğerlere burun ve ağız yoluyla alınmasıyla ilgili birtakım ciddi sağlık problemleriyle karşılaşıyoruz. Özellikle astım, bronşit ve alerjisi olanların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Bugünlerde de bölgemizde ciddi anlamda toz fırtınaları bulunmaktadır. Bahsi geçen hastalarımızın mümkünse bu dönemde dışarı çıkmaması lazım. Dışarı çıkılması gerekiyorsa mutlaka maskeyle çıkılması gerekmelidir. Ancak yoğunluğa bağlı olarak sağlıkla ilgili sorunlar da artabilir. Özellikle toz fırtınalarının yoğunluğun çok olduğu dönemlerde daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz” diye konuştu.