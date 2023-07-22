Uzman isimden uyarı geldi! Afrika sıcakları ne zaman son bulacak?

Afrika sıcağının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de etkisini gösterdiğini dile getiren Ayzit, “Sıcak havalarda özellikle vatandaşlarımız saat 13.00 ile 16.00 periyodunda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için bu uyarı çok önem arz ediyor. Yurdumuzdaki bu sıcak havalara kısmen Afrika sıcağı diyebiliriz. İki gün önce bu sıcaklığın yurdumuzun batısına girişi gözlemlendi. Afrika sıcağının etkisini bölgemizde de hissetmeye başladık. Bizim tahmin taslağımıza göre bu sıcaklığı 7 gün içerisinde bölgemizde 42 ile 44 bandında değişeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Bölgesel olarak en yüksek sıcaklıkların Şırnak’ta gözlemlendiğini söyleyen Ayzit, “Biz bölgesel olarak en yüksek sıcaklığı gözlemlediğimiz ilçeler var. Bu ilçeler özellikle Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleridir. Daha sonra Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Ceylanpınar ilçesi gibi il ve ilçelerimizde yüksek sıcaklıklar gözlemledik. Demin de değindiğim gibi yüksek sıcaklıklar bölgemizde 15 Temmuz ile 20 Ağustos arası değişir. Muhtemelen en yüksek sıcaklığı Silopi ve Cizre’de ölçtük. Bu rakam da maksimum 48 derece oldu. Ama bölgede normal olarak 40 ile 43 derece bandında seyir olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerinde bulundu.