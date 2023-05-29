Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Neler yapılmalı? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı R. Berrin Akpınar, boyun tutulmalarından kaçınmak için dikkat edilmesi gereken 10 etkeni şöyle sıraladı: “Asla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda tutmayın. Bilgisayar veya tezgah başında uzun süre kalmayın, en az 50 dakikada bir ara verin. Telefonla konuşurken boyun omuz arasında sıkıştırmayın. Terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçının; mümkünse pamuklu bir fular ile boynunuzu koruyun. Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın. Yatak dışında sert veya düzensiz yerlerde uyuyakalmayın. Aşırı yüksek veya sert yastıkla yatmayın, mümkünse ortopedik yastık kullanın. Çalışma şartlarınızı iyi düzenleyin. Stresten uzak bir yaşam sürün. Boyun kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın” dedi.