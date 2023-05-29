  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
7
Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

2023-05-29 16:38:47
Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Pek çok kişi boyun ağrısı sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Peki, boyun ağrıları ne iyi gelir?

#1
Foto - Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı R. Berrin Akpınar, boyun ağrıları hakkında bilgilendirdi.

#2
Foto - Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Boyun tutulmasının her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Dr. Akpınar, “Bu, genellikle sabahları karşılaşılan, bariz bir şekilde başı oynatamama, boynu özellikle tek yöne çevirememe, boyun kaslarında ağrı gibi rahatsızlıkla ortaya çıkan, yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir durumdur” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Boyun ağrıları neden olur ? Ağrının, genellikle baş ve boyunu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluştuğuna dikkat çeken Akpınar, “Bunun, ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebebi vardır. Ayrıca cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Boyun tutulması meydana geldiğinde boynu zorlayacak hareketlerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirten Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Akpınar, neler yapılması gerektiğini ise şöyle açıkladı: “Ağrılı bölgeyi sıcak tutmak, sıcak su torbası veya ütü ile ısıtılmış havlu tatbik etmek bir miktar rahatlatacaktır. Zorlamadan hafif masaj yapmak da faydalı olabilir ancak sert hareketlerden kaçınmak gerekir. Bunlar şikâyeti hafifletmiyorsa ilaç almadan önce mutlaka bir doktora danışmak gereklidir. Fizik tedavi uzmanları boyun tutulmaları ile ilgilenmektedir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra ilaç, egzersiz, boyun bölgesine enjeksiyon, masaj, bantlama, fizik tedavi veya diğer tedavi edici yöntemlere karar verilerek boyun tutulması tedavi edilebilir”

#5
Foto - Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Basit nedenler dışında altta yatanboyun kireçlenmesi, boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, omur kaymasıgibi problemlerin olması durumunda tedavinin biraz daha zor ve zaman alabileceğini aktaran Dr. Akpınar, bu sebeple üç günden uzun süren boyun tutulmalarını hafife almamak ve mutlaka bir uzmana başvurmak gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Neler yapılmalı? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı R. Berrin Akpınar, boyun tutulmalarından kaçınmak için dikkat edilmesi gereken 10 etkeni şöyle sıraladı: “Asla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda tutmayın. Bilgisayar veya tezgah başında uzun süre kalmayın, en az 50 dakikada bir ara verin. Telefonla konuşurken boyun omuz arasında sıkıştırmayın. Terledikten sonra klimalı veya esintili ortamlarda bulunmaktan kaçının; mümkünse pamuklu bir fular ile boynunuzu koruyun. Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın. Yatak dışında sert veya düzensiz yerlerde uyuyakalmayın. Aşırı yüksek veya sert yastıkla yatmayın, mümkünse ortopedik yastık kullanın. Çalışma şartlarınızı iyi düzenleyin. Stresten uzak bir yaşam sürün. Boyun kaslarınızı güçlendirici egzersizler yapın” dedi.

İngiliz yetkililerden flaş karar: İngiltere Rus varlıklarını iade etmeyecek, kararı aldık! Olay cevap, sıcak gelişme
Dünya

İngiliz yetkililerden flaş karar: İngiltere Rus varlıklarını iade etmeyecek, kararı aldık! Olay cevap, sıcak gelişme

İngiltere'den Rusya ile ilişkilerinde sonuçları şekillenirken yeni bir kararı açıkladı! Basın açıklaması yaparak Rus devlet varlıklarının Uk..
Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Nagehan Alçı'dan şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasın..
Mustafa Destici Kılıçdaroğlu ile dalga geçti Sosyal medya yıkıldı
Sosyal Medya

Mustafa Destici Kılıçdaroğlu ile dalga geçti Sosyal medya yıkıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarına ilişkin " Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’..
Türkiye'den Suudi Arabistan ve Kuveyt hamlesi! 1 Haziran'da bomba adım atılıyor
Ekonomi

Türkiye'den Suudi Arabistan ve Kuveyt hamlesi! 1 Haziran'da bomba adım atılıyor

Samsun ve Amasya'ya turist çekmeyi hedefleyen Türk turizm şirketleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine yönelik tanıtım turu düzenleme ..
Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı
Ekonomi

Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı

Türkiye seçimlerinin ardından konuşan ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar kurunun büyük oranda değer kaybedeceğini öne sürdü.
Akşener'in adamından büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Akşener'in adamından büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Arslan Bulut, milli irade hazımsızlığını bir defa daha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23