Uzman isimden tavsiyeler geldi! Boyun ağrısına ne iyi gelir?

Boyun ağrıları neden olur ? Ağrının, genellikle baş ve boyunu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluştuğuna dikkat çeken Akpınar, “Bunun, ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi, yanlış masa başı çalışması, yanlış pozisyonda uyuma, yüksek yastık, kötü seyahat koşulları, başı sürekli sabit tutmak, koltuk gibi sert ve düzensiz yerde uyumak, başı aniden sert bir şekilde bir tarafa çevirmek gibi birçok sebebi vardır. Ayrıca cereyanda kalmak ve yaygın olarak kullanılan klimalar boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir” ifadelerini kullandı.