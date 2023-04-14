Uzman isimden 'Rüzgarlı havada dışarı çıkmayın' uyarısı

Folik asitin çok önemli olduğunu belirten Cömert, “Gebelikten 3 ay önce folik asite başlamak ve gebeliğin ilk 3 ayına kadar kullanmak gerekiyor. 3’üncü aydan itibaren de vitamin olarak demir ve D vitamini çok önemli. Gebelikte ek olarak ortalama 200 ila 350 kilokalori daha fazla alınması gerekiyor. Bunun için de ara öğünler yapılmalı ve bu ara öğünleri de besleyici gıdalarla yapmak gerekiyor. Ortalama günlük yaklaşık 80 gram protein, 30-60 gram demir, 1,5 gram kalsiyum ve diğer A, B, B1 ve C vitaminleri açısından zengin beslenmek gerekiyor. Meyvelerin, basit şekerler içerdiği için fazla tüketilmemesi gerekiyor. Gün içerisinde 3 adet portakal, 3 adet elma, kayısı gibi taze besinler tüketilebilir. Kalsiyum açısından da günlük 2 bardak süt, 2 kibrit kutusu kadar peynir olabilir. Protein açısından balık, et ve baklagiller tüketilebilir” diye konuştu.