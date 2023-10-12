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Sağlık
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Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

2023-10-12 16:31:13
Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, meme kanserinden koruyan 8 besini sıraladı.

#1
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, neredeyse her 8 kadından 1’inin yakalandığı meme kanserinden korunmak için vücuttaki yağ oranını kontrol altında tutmak ve kansere karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin önemli olduğunu söyledi. Özbay, bunun için öncelikle beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, meme kanserine karşı koruyucu etki gösteren 8 besini şu şekilde anlattı:

#2
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Kurubaklagiller Özellikle menopoz sonrası dönemde meme kanserinden korunmak için normal vücudun normal ağırlığında olması önemli bir faktör. Mercimek, barbunya, kuru fasulye ve nohut gibi kurubaklagiller ise posaları sayesinde kan şekerini dengelemede önemli bir yere sahip olduklarından tokluk süresini uzatarak kilo kontrolünü sağlamada yardımcı oluyorlar.

#3
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Turunçgiller Vitaminler, hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor. Antioksidan özelliği bilinen C vitamini yetersizliğinin kanser oluşumu ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle başta portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller olmak üzere maydanoz, turp, yeşil biber gibi C vitamini deposu olan sebzelerin sofralarımızda yer alması gerekiyor.

#4
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Sarımsak Araştırmalar bize sarımsağın da bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. Bu olumlu etki ise sarımsakta bulunan “allisin” isimli bileşende gizli. Sarımsağın bu özelliğinden yüksek oranda faydalanmanın sırrı ise ezilip, çiğ olarak yenilmesi olarak gösteriliyor.

#5
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Omega-3 Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer gibi balıklar sahip oldukları yüksek orandaki yağ asitleri (Omega-3) sayesinde meme kanserine karşı koruyucu etkiye sahip besinler arasında geliyor. Bu nedenle balığa sofralarımızda ızgara ve buğulama gibi pişirme yöntemlerini kullanarak, haftada 2-3 kez yer vermek gerekiyor.

#6
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Domates İnsan vücudu likopen üretmiyor. Ancak güçlü bir oksidatif etkiye sahip olan likopen oksidatif strese karşı koruyucu etkisinden dolayı kanser riskini düşürüyor. Likopen ise sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan domates başta olmak üzere karpuz, çilek, nar, kayısı, kırmızı greyfurt, pancar ve kırmızı lahanada bulunuyor.

#7
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Zeytinyağı Zeytinyağı bol miktarda E vitamini içeriyor. Bu sayede hem kanser oluşumunu engelliyor hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bundan dolayı yemek hazırlarken yağ tercihinin, kilo kontrolü açısından aşırıya kaçmamak şartı ile zeytinyağı yönünden kullanılması büyük önem taşıyor.

#8
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Brokoli Brokolide bulunan 'indol' adlı bileşikler, hassas hücrelerde tümör oluşumunu tetikleyen östrojeni etkisiz hale getiriyor. Ayrıca içeriğinde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan beta-karoten, vücuttan zararlı maddelerin atılmasını hızlandırarak sağlıklı hücrelerin zarar görmesini engelliyor.

#9
Foto - Uzman isimden önemli açıklama! İşte, kanserden koruyan o 8 besin

Zerdeçal Ana vatanı Hindistan olan ve içeriğindeki kurkumin sayesinde yüksek antioksidan etki gösteren zerdeçal, hücresel yapıların güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Bu sayede kanserleşmeyi önlerken, meme kanseri de dahil olmak olma üzere tüm kanser türlerine karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

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