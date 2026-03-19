  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beklenmedik hamlelerinizi yapın ve ara öğün-ana öğün fonksiyonlarına dikkat! Babası tarafından kaçırılmıştı! 7 yıl sonra ortaya çıktı! Bakın ilk sözleri ne oldu Gündemi altüst eden olay! Rezillik ortaya çıktı. Osimhen'i esir aldılar! Sabah 05'e kadar inatlaşma Baykar'ın ortağı Çelik Kubbe'nin rakibi için kararını verdi: Özellikleri şimdiden korkuttu Anfield Road'ta hezimet: Arne Slot: Galatasaray'ın hiç şansı yoktu İngilizler dalga geçmeye başladı bile: Acı tablo: 10-0 bile kazanabilirdik Bu çağrılara kulak verin yoksa... Bayram tatlıları sağlığı gölgelemesin: Ölçülü tüketim... Tatilcilerin gözdesi doğu ekspresi! İşte güncel bilet fiyatları Uzman isimden çok ciddi uyarı! Bahar aylarındaki göz alerjisi görme kaybına yol açabilir...
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Uzman isimden çok ciddi uyarı! Bahar aylarındaki göz alerjisi görme kaybına yol açabilir...
IHA Giriş Tarihi:

Uzman isimden çok ciddi uyarı! Bahar aylarındaki göz alerjisi görme kaybına yol açabilir...

Uzman isimden gözlerimiz ile ilgili çok ciddi uyarılar geldi.

#1
Foto - Uzman isimden çok ciddi uyarı! Bahar aylarındaki göz alerjisi görme kaybına yol açabilir...

Bahar ayları, uzun ve soğuk kış sonrası ortaya çıkan polen seviyelerinin yükselmesi sebebiyle alerjiye yatkın insanlar için rahatsız edici olabiliyor. Bu dönemde alerjik bünyede olan pek çok kişi gözlerinde kırmızılık, sulanma, batma ve kaşınma yaşayabiliyor ve bu durumun kısa sürede geçeceğini düşünüyor. Ancak, sıradan gibi görülen bu durum görme bozukluğu ya da görme kaybına sebep olabiliyor.

#2
Bahar aylarında en çok görülen hastalıklar arasında başı çeken göz alerjileri, alerjik bünyedeki kişileri olumsuz etkiliyor.

#3
Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Adnan İpçioğlu, bahar aylarında yoğunlaşan polenlerin ve gözle görülmeyen tozların gözlerde alerjiye yol açtığını belirterek, bunun tedavi edilmediğinde görme kaybına kadar uzanan ciddi sorunlara sebep olabileceğini söyledi.

#4
Gözü kaşımak kornea yapısını bozabilir

#5
Göz alerjilerinden korunmak için birkaç püf nokta olduğunu belirten Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Öncelikle alerjik bünyesi olan kişilerin tozlu ortamlardan uzak durması gerekir. Bu süreçte, gözlerde yanma, batma ve kaşıntı şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

#6
Özellikte gözdeki meydana gelen kaşınma, bazı kimselerde gözün önündeki saydam tabaka olan korneanın yapısında bozulmalara sebep olur. Kesinlikle kaşıntı durumunda göze dokunulmamalıdır. Çünkü basit bir kaşıntının neden olduğu en ciddi sorun, görme kaybına yol açan keratokonustur" diye konuştu.

#7
Güneşin de gözdeki alerjiyi tetiklediğine dikkat çeken Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Güneşteki ultraviyole, yanmayı, batmayı, kızarıklığı artırır. Bunun için güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması; çıkmak gerekiyorsa da korunmak gerekir.

#8
UV korumalı güneş gözlüğü kullanmak, alerjik konjonktivitlerden ciddi bir şekilde korumaktadır" dedi. Göz alerjisinin tedavisinin başlarda hafif ilaçlarla yapıldığını belirten Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Daha ciddi vakalarda yoğun ilaç kullanımı da gerekebilir. Onun için doktor kontrolü bu noktada çok önemlidir. Kişilerin göz alerjisini anladığı anda göz hekimine başvurması büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23