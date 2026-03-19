İran savaşıyla ilgili İkinci Çanakkale uyarısı: Türklerin sadece mayını vardı, bu gerçekten hezimet olur Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları Ağıla Saklanan Gençleri Evlendirebilecek mi? Uzmanlar uyarıyor: Ramazan sonrası bunlara dikkat! Kalp krizine davetiye çıkarıyor olabilir Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti Teknoloji burada da devreye girdi! Artık kabir ziyaretleri görüntülü yapılıyor Savaş devam ederken Suudi Arabistan’dan tedirgin eden açıklama: Sabrımızın sınırı var Gerrard ağzını bozdu! Galatasaray’a 'utanç' çıkışı ortalığı fena karıştırdı... Uğurcan Çakır’a övgü seli! Performansı hayran bıraktı
Savaş devam ederken Suudi Arabistan’dan tedirgin eden açıklama: Sabrımızın sınırı var
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan tedirgin eden açıklama: Sabrımızın sınırı var

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, İran'ın ülke topraklarına düzenlediği saldırıların ardından sert bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, İran'ın ülke topraklarına düzenlediği saldırılara, Riyad'da Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ardından sert tepki gösterdi.

Faysal bin Ferhan Al Suud saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetimini stratejisini derhal "yeniden hesaplamaya" çağırarak, İran'ın bölgesel komşularını hedef alma stratejisini dikkatle planladığını söyledi.

Suudi Bakan Al Suud, "Bu hedeflemelerin bazılarındaki doğruluk seviyesi, bunu hem komşularımızda hem de krallıkta görebilirsiniz, önceden tasarlanmış, planlanmış, organize edilmiş ve iyi düşünülmüş bir şey olduğunu gösteriyor. Krallığın hangi durumlarda savunma amaçlı bir eyleme geçeceğini ya da geçmeyeceğini açıklamayacağım, çünkü bunun İranlılara sinyal vermek açısından akıllıca bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ancak İranlıların, krallığın ve saldırıya uğrayan ortaklarının ve diğerlerinin, bunu yapmayı seçmeleri halinde kullanabilecekleri çok önemli kapasite ve kabiliyetlere sahip olduğunu anlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İran'a gözdağı niteliğinde mesaj yollayan Faysal bin Ferhan Al Suud, "Gösterilen sabır sınırsız değil. Onların bir günü mü var, iki gün mü, bir hafta mı? Bunu önceden bildirmeyeceğim. Umarım bugün yapılan toplantının mesajını anlarlar, hızlıca yeniden değerlendirme yaparlar ve komşularına saldırmayı bırakırlar. Ancak bu bilgeliklerinin olduğundan şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

Savaşın bir gün sona ereceğini, ancak İran ile ilişkilerin yeniden kurulmasının çok daha uzun süreceğini söyleyen Faysal bin Ferhan Al Suud, "İran'ın bu stratejiyi son 10 yılda ve daha öncesinde inşa ettiğini kesin olarak biliyoruz. Bu, İran'ın gelişen bir duruma tepki olarak doğaçlama yaptığı bir şey değil. Bu, savaş planlamalarının içine yerleştirilmiş: komşularını hedef almak ve bunu uluslararası topluma baskı uygulamak için kullanmak. Dolayısıyla bu savaş nihayet sona erdiğinde, güvenin yeniden inşa edilebilmesi için çok uzun zaman gerekecek. Ve şunu söylemeliyim ki, eğer İran derhal durmazsa, o güveni yeniden tesis edebilecek neredeyse hiçbir şey kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) petrol ve gaz tesislerini, İsrail'in İran'ın Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırısına misilleme olarak hedef almıştı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan 4 İran balistik füzesini ve ülkenin doğu bölgesine yönlendirilen 2 füzeyi engellediğini açıklamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı ise ülkenin hava savunma sistemleri 13 balistik füze ve 27 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiklerini bildirmiş, ayrıca başarılı bir füze önleme sonrasında düşen enkazın yol açtığı olaylara müdahale edilirken Habşan gaz tesisindeki operasyonların askıya alındığını aktarmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da başkent Doha'nın 80 km kuzeydoğusunda bulunan ve dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi olan, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini üreten Ras Laffan Sanayi Şehri'ni hedef alan "İran saldırısının güçlü bir şekilde kınandığı" ifade edilmişti.

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!
Gündem

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlarla Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yönetimi baştan aşağı yenilendi. Aralarında Cez..
Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’
Dünya

Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, İran ile yaşanan savaşı İsrail lobisinin bir tertibi şeklinde niteleyerek görevinden ..
DMM’den jet hızında cevap! Başkan Erdoğan’a bir İsrail iftirası daha
Gündem

DMM’den jet hızında cevap! Başkan Erdoğan’a bir İsrail iftirası daha

Sosyal medyada gündeme getirilen "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İsrail'e lojistik sağlayacağı" iddiası İletişim Başkanlığı Dezenform..
Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu

Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker; cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit'i ..
Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu
Dünya

Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu

Pakistan; Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu
Ekonomi

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu

Petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin ..
