Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yönetimde yer alan bir ismin ayrılığı dikkat çekti.
Koç Holding, 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat S. Arsel, Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla düzenlenen toplantı, Nakkaştepe’deki Holding merkezinde yapıldı.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, faaliyet raporunda yer alan değerlendirmesinde, 2025’in dünya ekonomisinde taşların yerinden oynadığı ve eski ezberlerin bozulduğu bir yıl olduğunu belirtti.
Genel kurulda onaylanan yeni Yönetim Kurulu'nda Rahmi M. Koç Şeref Başkanlığı, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, Ali Y. Koç Başkan Vekili olarak yer aldı. Semahat S. Arsel, Caroline N. Koç, İpek Kıraç ve CEO Levent Çakıroğlu üye olarak görev yapacak. Peter Martyr, Ömer Önhon, Kudret Önen ve Umran Savaş İnan ise bağımsız üye olarak kurulda yer alacak.
Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre Koç Holding’in 62. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Toplantı sonrası yayınlanan basın bülteninde yeni yönetim kurulunda Lübnanlı iş insanı Jacques A. Nasser’ın üyelikten ayrılması dikkat çekti.
Nasser, Ford Motor Company’nin eski global CEO’su ve başkanıydı. Nasser, 2015 yılından beri yani son 11 yıldır Koç Holding yönetimindeydi. Bu yıl 78 yaşına giren iş insanı, 2023 yılında da yaş haddinden Fox Corporation yönetiminden ayrılmıştı. Geçtiğimiz dönemde Jacques A. Nasser yönetim kurulu üyesi olarak Michel Ray de Carvalho ise bağımsız üye olarak yönetim kurulunda yer alıyordu.
