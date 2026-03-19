Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti
Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yönetimde yer alan bir ismin ayrılığı dikkat çekti.

Foto - Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti

Koç Holding, 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat S. Arsel, Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla düzenlenen toplantı, Nakkaştepe’deki Holding merkezinde yapıldı.

Foto - Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, faaliyet raporunda yer alan değerlendirmesinde, 2025’in dünya ekonomisinde taşların yerinden oynadığı ve eski ezberlerin bozulduğu bir yıl olduğunu belirtti.

Foto - Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti

Genel kurulda onaylanan yeni Yönetim Kurulu'nda Rahmi M. Koç Şeref Başkanlığı, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, Ali Y. Koç Başkan Vekili olarak yer aldı. Semahat S. Arsel, Caroline N. Koç, İpek Kıraç ve CEO Levent Çakıroğlu üye olarak görev yapacak. Peter Martyr, Ömer Önhon, Kudret Önen ve Umran Savaş İnan ise bağımsız üye olarak kurulda yer alacak.

Foto - Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre Koç Holding’in 62. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Toplantı sonrası yayınlanan basın bülteninde yeni yönetim kurulunda Lübnanlı iş insanı Jacques A. Nasser’ın üyelikten ayrılması dikkat çekti.

Foto - Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti

Nasser, Ford Motor Company’nin eski global CEO’su ve başkanıydı. Nasser, 2015 yılından beri yani son 11 yıldır Koç Holding yönetimindeydi. Bu yıl 78 yaşına giren iş insanı, 2023 yılında da yaş haddinden Fox Corporation yönetiminden ayrılmıştı. Geçtiğimiz dönemde Jacques A. Nasser yönetim kurulu üyesi olarak Michel Ray de Carvalho ise bağımsız üye olarak yönetim kurulunda yer alıyordu.

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!
Gündem

Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlarla Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yönetimi baştan aşağı yenilendi. Aralarında Cez..
Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’
Dünya

Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, İran ile yaşanan savaşı İsrail lobisinin bir tertibi şeklinde niteleyerek görevinden ..
DMM’den jet hızında cevap! Başkan Erdoğan’a bir İsrail iftirası daha
Gündem

DMM’den jet hızında cevap! Başkan Erdoğan’a bir İsrail iftirası daha

Sosyal medyada gündeme getirilen "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İsrail'e lojistik sağlayacağı" iddiası İletişim Başkanlığı Dezenform..
Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Tevfik Diker, Akit'i hedef alan Özgür'ü yerin dibine soktu

Eski milletvekili emekli yarbay Tevfik Diker; cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit'i ..
Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu
Dünya

Türkiye devreye girdi! Operasyon durdu

Pakistan; Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu
Ekonomi

Denizcilik yasası askıya alındı Hürmüz ABD'yi vurdu

Petrol piyasasında yaşanan kısa vadeli aksaklıkları hafifletmek amacıyla, ABD limanları arasında mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin ..
