Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti

Nasser, Ford Motor Company’nin eski global CEO’su ve başkanıydı. Nasser, 2015 yılından beri yani son 11 yıldır Koç Holding yönetimindeydi. Bu yıl 78 yaşına giren iş insanı, 2023 yılında da yaş haddinden Fox Corporation yönetiminden ayrılmıştı. Geçtiğimiz dönemde Jacques A. Nasser yönetim kurulu üyesi olarak Michel Ray de Carvalho ise bağımsız üye olarak yönetim kurulunda yer alıyordu.