Yeşilay’da Bağımlılık ve Sömürgecilik Paneli: Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor! Neslini kurtaran toplumlar kazanacak
Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen “Bağımlılık ve Sömürgecilik Paneli”nde, bağımlılıkların tarih boyunca toplumları kontrol etmek ve ekonomik çıkar sağlamak amacıyla nasıl kullanıldığı ele alındı. TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz'ın katıldığı programda, sömürgeciliğin değişen yöntemleri, bağımlılık endüstrilerinin günümüzdeki etkileri ve bağımlılıklarla mücadelede önleyici çalışmaların önemi değerlendirildi.