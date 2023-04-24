Uzman isim uyardı! Bizi ciddi bir su krizi bekliyor tahmini: Su krizi kapıda! Öngörü su konusunda tedirgin etti

Balçova Barajı'ndaki doluluk oranı 78,17'den yüzde 53,19'a, Ürkmez Barajı'nda yüzde 90,61'den yüzde 47,38'e, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 85,01'den yüzde 74,40'a ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 89,90'dan yüzde 55,14'e geriledi. Sadece Gördes Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 5,18'den yüzde 8,26'e yükseldi.. "SUYU ÇOK DİKKATLİ KULLANMALIYIZ" DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, tüm dünyada kuraklık olduğuna dikkati çekerek, "En büyük kuraklık ise Batı Anadolu'da yaşanıyor. Ege Bölgesi'nde başta İzmir'de kuraklık var. Aynı şekilde Marmara Bölgesi'nde de kuraklık bulunuyor. Barajlarımızın doluluk oranı iyice aşağılarda. İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda doluluk, 2021'in bu döneminde yüzde 77 iken; bu oran 2022'de yüzde 70'lere geriledi. Şimdiyse yüzde 41,13'e düştü. Bu, çok ciddi bir düşüş. Bu aydan sonra barajlardaki doluluk oranının yükselmesi beklenmemeli. Barajları dolduran yağışlar, kasım ayından başlayarak aralık, ocak ve şubat ve biraz da martta etkili olur. Sonra yağışlar azalır. Nisandan sonra tarım da başladığı için ciddi oranda su kullanılır. Bu dönemden sonra barajlardaki doluluk düşer. Bizi ciddi bir su krizi bekliyor. Tüm Batı Anadolu, bu sorunu yaşayacaktır. Kritik bir dönemdeyiz. Suyu çok dikkatli kullanmalıyız" dedi..