Uzman isim tek tek sıraladı! İnmeden korunmanın 7 yolu

“Bunlardan ilki; yaş (inme riski yaşla birlikte artar), cinsiyet (erkekler kadınlara oranla daha yüksek riskli), ırksal ve ailesel özellikleri (ailede kalp ve beyin damar hastalıklarının olması) çevreleyen değiştiremediğimiz risk faktörleridir. 2. grupta ilaç tedavisiyle değiştirilebilen risk faktörleri yer alır. 3.sü ise yaşam stilinin değiştirilmesiyle önlenebilen risk faktörleridir. Bunları da ; hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, atriyal fibrilasyon, dislipidemi, sigara ve alkol kullanımı, fiziksel aktivite yetersizliği, yanlış beslenme alışkanlıkları ve obezite olarak sıralayabiliriz. Aslında inme dahil bir çok beyin ve damar hastalıklarında korunmak için çocukluktan doğru beslenme alışkanlığı edilmelidir. Sigara ve alkol gibi ciddi risk faktörlerinden uzak durmak gerekmektedir. Bazen hastalarımız çok az sigara içiyorum, günde 3-5 adet diyerek kendilerini avutuyorlar. Oysaki sigaranın bir tanesi bile damar hastalıkları için ciddi risk faktörüdür. Alkol de buna dahil. Bazı risk faktörlerini değiştiremeyiz. Ama değişebilenleri değiştirirsek hastalıktan korunmuş oluruz.”