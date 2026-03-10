  • İSTANBUL
Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında başlayan çatışmalar emtia piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Petrol fiyatları son 4 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, genelde kriz dönemlerinde yükselen altın fiyatlarında beklenmedik bir gerileme yaşandı. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekti. Peki gram altındaki düşüş devam eder mi ve mevcut seviyeler alım fırsatı sayılabilir mi? Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Foto - Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

28 Şubat’ta başlayan ve 11 gündür devam eden gerilim, geçen hafta İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerini durdurmasıyla daha da tırmandı. Bu gelişme petrol piyasasında sert yükselişlere yol açarken, altın ve gümüş fiyatlarında ters yönde bir hareket görüldü. Yeni haftaya girilirken emtia piyasalarında hızlı fiyat değişimleri dikkat çekti. Brent petrol 110 doların üzerine çıkarak yaklaşık 4 yılın zirvesini gördü. Buna karşın altın ve gümüşte geri çekilme sürdü.

Foto - Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş’e göre altındaki düşüşün temel nedeni petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve doların güç kazanması. Maviş, dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerine çıkmasının ve VIX endeksindeki yükselişin de altın üzerinde baskı yarattığını belirtti. Petrol fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesi ve piyasada petrol tarafında açılan pozisyonların büyümesi de emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Daha önce altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişlerin ardından bu süreçte güçlü bir düzeltme hareketi görüldüğü ifade ediliyor.

Foto - Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

Petrol fiyatlarının 110 doların üzerinde kalıcı olması durumunda altın üzerindeki satış baskısının sürebileceği belirtiliyor. Güçlü dolar ve faiz tarafındaki olası yükselişler de altın fiyatlarını aşağı yönlü etkileyebilecek faktörler arasında gösteriliyor. Belgin Maviş’e göre geri çekilmeler ilerleyen süreçte alım fırsatı oluşturabilir. Ancak bunun için petrol fiyatlarının önce 100 doların, ardından 90 doların altına gerilemesi gerektiği ifade ediliyor. Bunun yanında küresel merkez bankalarının yeniden faiz artırımı sürecine girebileceği ihtimali de altın üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Foto - Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

Gram altın tarafında 7.000 TL seviyesinin altına inilmesi durumunda yerli yatırımcıların yeniden alım yönünde hareket edebileceği belirtiliyor. 6.700–7.000 TL aralığının yatırımcıların takip ettiği önemli bir bant olduğu ifade ediliyor. Öte yandan jeopolitik gerilimin ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir tablo bulunmuyor. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, gelecek hafta ise ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları piyasaların gündeminde olacak. Faizlerde değişiklik beklenmese de merkez bankalarının faiz indirimi yerine sıkı para politikasını sürdürebileceği ihtimali gündemde.

Foto - Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

G7 ülkelerinin petrol fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla stratejik rezervleri kullanabileceğine yönelik haberler petrol fiyatlarını sınırlı ölçüde frenlese de fiyatların 105 doların altına gerilemediği görülüyor. Uzmanlara göre mevcut rezervler fiyatları ancak kısa süreli olarak dengeleyebilir.

Foto - Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

Bunun yanı sıra yeni bir rafinerinin hedef alınması, Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlerin hareket edememesi veya enerji sevkiyatının aksaması gibi gelişmelerin yaşanması halinde emtia piyasalarındaki baskının devam edebileceği ifade ediliyor. Bu durumun gram altın fiyatları üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

Foto - Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

