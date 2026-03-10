Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?
Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında başlayan çatışmalar emtia piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Petrol fiyatları son 4 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, genelde kriz dönemlerinde yükselen altın fiyatlarında beklenmedik bir gerileme yaşandı. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekti. Peki gram altındaki düşüş devam eder mi ve mevcut seviyeler alım fırsatı sayılabilir mi? Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.