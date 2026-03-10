Uzman isim altında rakam verdi! Son düşüşler yeni fırsat mı?

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş’e göre altındaki düşüşün temel nedeni petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve doların güç kazanması. Maviş, dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerine çıkmasının ve VIX endeksindeki yükselişin de altın üzerinde baskı yarattığını belirtti. Petrol fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesi ve piyasada petrol tarafında açılan pozisyonların büyümesi de emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Daha önce altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişlerin ardından bu süreçte güçlü bir düzeltme hareketi görüldüğü ifade ediliyor.