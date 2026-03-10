  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev sahiplerine vergi şoku! Geç kalmadan kontrol edin İBB yolsuzluk davasında yüzsüzlük duruşması! CHP’li militan avukatlardan mahkemede yumruklu zorbalık 230 beygirlik sessizlik! Bu SUV trafikte sizi çok şaşırtacak! Hyundai Tucson Hibrit ile konfor ve performansın dengesi! İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak 22 yıldır evladına bakıyor! Tek isteği oğlunu güneşe çıkarabilmek Binlerce kişi mağdurdu, Türkiye'nin iflas eden inşaat devinden olay açıklama: Borcun 10 katı evimiz var CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet ağı deşifre oldu: 36 kişi daha gözaltında “Ramazan” iddiaları “Sen de mi” dedirtmişti! Celal Karatüre, “Bunlar iftira” deyip çılgına döndü APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu Yeni yavrular geliyor! Van Kedi Villası’nda geri sayım başladı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

ABD ve Güney Kore, Orta Doğu'da savaşın sürdüğü bir dönemde yaklaşık 18 bin askerin katıldığı Freedom Shield tatbikatını başlatırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan tepki gecikmedi. Kim "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir" dedi. Ağabeyi Kim Jong-un ise dün bir açıklama yaparak "Nükleer düğme her zaman masamda" resti çekmişti.

#1
Foto - İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

ABD ile Güney Kore, "Freedom Shield" adı verilen yıllık ortak askeri tatbikatın yeni aşamasını başlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 19 Mart'a kadar sürecek tatbikata yaklaşık 18 bin Güney Kore askerinin katılacağını açıkladı. ABD'nin kaç askerle katıldığı ise resmi olarak açıklanmadı.

#2
Foto - İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Tatbikatın, ABD'nin Orta Doğu'da İran'la artan gerilim içinde bulunduğu bir dönemde başlaması dikkat çekti. Güney Kore basınında, Washington yönetiminin bazı askeri varlıkları İran'a karşı yürütülen operasyonlara destek vermek amacıyla Kore Yarımadası'ndan Orta Doğu'ya kaydırdığı yönünde iddialar yer aldı.

#3
Foto - İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

ABD Kore Kuvvetleri (USFK), güvenlik gerekçesiyle askeri varlıkların hareketine ilişkin yorum yapmayacaklarını açıkladı. Güney Koreli yetkililer de bazı Patriot hava savunma sistemleri ve askeri ekipmanların Orta Doğu'ya taşındığı yönündeki haberleri doğrulamadı ancak bu durumun iki ülkenin ortak savunma kapasitesini ciddi şekilde etkilemeyeceğini belirtti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, ABD ve Güney Kore'nin "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına tepki gösterdi. Kim, "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

#4
Foto - İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Küresel güvenlik yapısının hızla çöktüğünü ve dünyanın farklı noktalarında savaşların patlak verdiğini belirten Kim, tatbikatın bölgenin istikrarını daha da bozacağını savundu. Pyongyang yönetimi uzun süredir ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendiriyor ve bu tatbikatları kendi silah testleri ve askeri gösterileri için gerekçe olarak kullanıyor. ABD ve Güney Kore ise tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguluyor.

#5
Foto - İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kuzey Kore, lider Kim Jong Un ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında 2019 yılında gerçekleşen zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington ve Seul ile yürütülen diyalog sürecini fiilen askıya almıştı. Son yıllarda Pyongyang yönetimi nükleer silah programını hızlandırırken Rusya ile askeri iş birliğini de artırdı.

#6
Foto - İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Freedom Shield, ABD ve Güney Kore'nin yılda iki kez düzenlediği komuta merkezi tatbikatlarından biri olarak biliniyor. Tatbikatın büyük bölümü bilgisayar simülasyonlarıyla yürütülürken, ortak operasyon kabiliyetlerinin test edilmesi hedefleniyor. Tatbikata "Warrior Shield" adı verilen saha eğitimleri de eşlik edecek. Ancak bu yıl saha tatbikatlarının sayısının geçen yılki 51'den 22'ye düşürüldüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İr..
Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı
Dünya

Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı

İran'ın misillemeleri sonrası ülkeden ayrılmak isteyen korkak İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı.
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica verilmesi için Avustralya Başbakanı Antho..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

İran’ın füzeleri ile 3 yıldır bombaladıkları Gazze’ye dönen terör devleti İsrail, başta Tel Aviv’deki yıkımı gizlemek önce basına sansür ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23