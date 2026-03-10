İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
ABD ve Güney Kore, Orta Doğu'da savaşın sürdüğü bir dönemde yaklaşık 18 bin askerin katıldığı Freedom Shield tatbikatını başlatırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan tepki gecikmedi. Kim "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir" dedi. Ağabeyi Kim Jong-un ise dün bir açıklama yaparak "Nükleer düğme her zaman masamda" resti çekmişti.