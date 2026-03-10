İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Küresel güvenlik yapısının hızla çöktüğünü ve dünyanın farklı noktalarında savaşların patlak verdiğini belirten Kim, tatbikatın bölgenin istikrarını daha da bozacağını savundu. Pyongyang yönetimi uzun süredir ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendiriyor ve bu tatbikatları kendi silah testleri ve askeri gösterileri için gerekçe olarak kullanıyor. ABD ve Güney Kore ise tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguluyor.