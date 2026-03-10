Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz
Savunma analisti Turan Oğuz, Malatya'ya konuşlandırılması planlanan Amerikan hava savunma sistemi Patriot'larla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Savunma analisti Turan Oğuz, Malatya'ya konuşlandırılması planlanan Amerikan hava savunma sistemi Patriot'larla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır.
Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."
Gaziantep'te imha edilen füzenin ardından kritik noktaya konuşlandırılması planlanan Patriot'larla ilgili konuşan savunma uzmanı Turan Oğuz, "Malatya’ya hangi model Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılacağını bilmeden kesin yorum yapmak hatalı olur. Ancak yine de bir ön değerlendirme yapmak açısından, Patriot hava savunma sistemlerinin balistik füze engelleme menzili, modeline göre, 40 ile 80km arasında değişiyor. Bu da sınır hattını koruyamayacağı anlamına geliyor.
Ama bu Türkiye’nin olası balistik füze saldırılarından korunmayacağı anlamına gelmiyor. Daha önceki 2 füze için ne yapıldıysa aynısı yapılmaya devam edilecek. Yani Türkiye yine Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından SM-3, vb. uzun menzilli ve daha performanslı antibalistik füzeler ile korunmaya devam edilecek. Bu adım, bizim açımızdan, teknik olarak, Türkiye’ye verilen NATO desteğinin artarak sürdüğünün bir göstergesidir. Daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23