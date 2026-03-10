  • İSTANBUL
Bu haber, birilerinin uykusunu kaçıracak! ROKETSAN'dan düşmana korku salacak "gizli" proje Almanlar şokta! Volkswagen Grubu'nun karı yarı yarıya düştü Türkiye'yi uçuracak teklifi yaptı: 30 milyar dolar İstanbul'a yağabilir 24 ilde büyük operasyon! 162 tutuklama var e-Nabız'da bir hizmet daha! Artık tıklayınca direk karşınızda olacak 100 tam puan aldı! Trabzonlu Lina matematikte dünya birincisi oldu Bakan Uraloğlu: 'Limanlarımızda 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçledik' Bir rekor daha Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'ların en büyük dezavantajı ortaya çıktı! Çelik Kubbe artık elzem hale geldi Cihat Yaycı'dan ortalığı yangın yerine çevirecek "İran" iddiası: Türkleri katledecekler Siyonist köpeği Trump'a büyük şok! Amerikalılar İran'da kara savaşına 'hayır' dedi

Gündem
Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz

Savunma analisti Turan Oğuz, Malatya'ya konuşlandırılması planlanan Amerikan hava savunma sistemi Patriot'larla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

1
#1
Foto - Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahasının korunması için bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığını açıkladı.

#2
Foto - Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ve vatandaşların güvenliğini sağlamada kararlı olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır.

#4
Foto - Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz

Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir."

#5
Foto - Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz

Gaziantep'te imha edilen füzenin ardından kritik noktaya konuşlandırılması planlanan Patriot'larla ilgili konuşan savunma uzmanı Turan Oğuz, "Malatya’ya hangi model Patriot hava savunma sistemi konuşlandırılacağını bilmeden kesin yorum yapmak hatalı olur. Ancak yine de bir ön değerlendirme yapmak açısından, Patriot hava savunma sistemlerinin balistik füze engelleme menzili, modeline göre, 40 ile 80km arasında değişiyor. Bu da sınır hattını koruyamayacağı anlamına geliyor.

#6
Foto - Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz

Ama bu Türkiye’nin olası balistik füze saldırılarından korunmayacağı anlamına gelmiyor. Daha önceki 2 füze için ne yapıldıysa aynısı yapılmaya devam edilecek. Yani Türkiye yine Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından SM-3, vb. uzun menzilli ve daha performanslı antibalistik füzeler ile korunmaya devam edilecek. Bu adım, bizim açımızdan, teknik olarak, Türkiye’ye verilen NATO desteğinin artarak sürdüğünün bir göstergesidir. Daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

serhat

türkiye ,abd ve israil ile savaşa girmiş olsa , lideri ve üst düzey bürokratları öldürülmüş olsa, iranda nato üyesi olsa ve oradaki radar bilgilerini abd ve israil kullanıyor olsa türkiye ne yapardı?

Vahap

S 400 larımız nerde?????
