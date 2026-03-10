Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot'larla ilgili şok sözler: Orayı koruyamaz

Ama bu Türkiye’nin olası balistik füze saldırılarından korunmayacağı anlamına gelmiyor. Daha önceki 2 füze için ne yapıldıysa aynısı yapılmaya devam edilecek. Yani Türkiye yine Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından SM-3, vb. uzun menzilli ve daha performanslı antibalistik füzeler ile korunmaya devam edilecek. Bu adım, bizim açımızdan, teknik olarak, Türkiye’ye verilen NATO desteğinin artarak sürdüğünün bir göstergesidir. Daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.